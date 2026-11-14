Liefhebbersauto met handbak is van Japans merk waarvan je het niet meer verwacht

Subaru heeft in Japan de nieuwe WRX STI Sport R gepresenteerd. Het is een raszuivere vierdeurs liefhebbersauto met boxermotor, vierwielaandrijving en de terugkeer van de ouderwetse handgeschakelde zesbak. Laat maar komen!

Wie in Nederland een Subaru-showroom binnenloopt, wordt tegenwoordig vooral getrakteerd op degelijke, hoog op de poten staande elektrische SUV’s met stoere offroad-beloftes. Maar aan de andere kant van de wereld weet het merk gelukkig wel wat een leuke auto is. In Japan was de huidige generatie van de WRX tot nu toe uitsluitend leverbaar met een CVT-automaat, tot groot verdriet van de liefhebbers daar. Nadat eerder dit jaar een gelimiteerde versie van 600 stuks massaal werd overtekend, luistert Subaru nu alsnog naar zijn achterban en zet de handgeschakelde WRX STI Sport R in de prijslijst.

























Specificaties

Onder de kap ligt de bekende 2,4-liter viercilinder turboboxermotor die 275 pk en 375 Nm koppel naar alle vier de wielen stuurt. De terugkerende transmissie is de TY85-zesbak die ook in andere STI-modellen ligt. Volgens de Japanners is de speling in het schakelmechanisme met maar liefst 60 procent teruggebracht voor een extra strak en mechanisch schakelgevoel. Bovendien krijgt de bak hulp van Rev Sync, een automatische tussengasfunctie die Subaru rechtstreeks uit de Super Taikyu-racerij heeft overgenomen om terugschakelen nóg soepeler te maken.

Ook het onderstel van de sportieve sedan is serieus aangepakt. Subaru monteert elektronisch geregelde schokdempers van ZF die zich aanpassen aan de gekozen rijmodus (waaronder een extra scherpe Sport+-stand met directere gasrespons), terwijl geperforeerde remschijven en Brembo-remklauwen (zes zuigers voor, twee achter) achter de 19-inch wielen voor de vertraging zorgen. De WRX STI Sport R weegt trouwens 1.560 kilo. Het kleurenpalet bestaat uit acht kleuren, maar daar wil je er maar eentje van: de iconische blauwe lakkleur WR Blue Pearl.

De Subaru WRX STI Sport R is goedkoop!

In Japan gaan de orderboeken op 19 november open voor een vanafprijs van 5.480.000 yen. Omgerekend naar euro’s is dat zo’n 31.000 euro! Daar haal je hier nog niet eens het goedkoopste Nederlandse Subaru-model voor. De makers mikken op een productie van 330 exemplaren per maand. Daarvan zul je er waarschijnlijk nooit eentje hier zien, maar dromen mag, toch?