Supercar Flashback: Lamborghini Huracán Performante

De dikste variant op de Huracán is de Performante. Wij hebben ermee gereden.

Hij is bloedverziekend snel en ook een echt eye catcher. Precies wat je van een Lamborghini mag verwachten. De Huracán Performante levert 640 pk uit de alombekende 5.2-liter V10.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Gallardo Superlegerra, rijdt deze Huracán Performante wel briljant met dank aan de automaat met dubbele koppeling. Zet je de bak in Corsa dan verandert het karakter van de auto in een regelrecht monster. In deze Supercar Flashback: de Lamborghini Huracán Performante!