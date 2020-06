Supercar Flashback: McLaren 720S

Het is één van de snelste supercars van dit moment. En makkelijk te herkennen ook.

Hij is loeisnel, exotisch, heeft vleugeldeuren, maar vereist ook een tikkeltje uitleg bij vrienden. Want waarom heb je een McLaren en geen Ferrari of Lamborghini? Dat uitleggen hoeft steeds minder, want je ziet ook steeds meer BN’ers in het wereldje van McLaren stappen. Onder meer Rico Verhoeven, Nicky Romero en Josephy Klibansky rijden een auto van de Britse autobouwer.

In deze Autoblog Flashback behandelen we de McLaren 720S rijtest en video. Een vlijmscherpe supercar met een tricky randje. Want 720 pk op de achterwielen is zeker niet voor iedereen!