Supercar Flashback: SLS Roadster vs R8 Spyder

Een head-to-head met twee zeer begeerlijke open supercars. De Mercedes SLS Roadster en de Audi R8 Spyder!

Het was een koude dag. Af en toe een beetje glibberig ook. Maar er stonden twee open supercars op het programma en maak je er maar het beste van. @wouter deed zijn mutsje op en stapte in de Audi R8 Spyder. Hij nam het op tegen Sacha in de Mercedes SLS Roadster.