Dit automerk gooit zijn minimalistische identiteit overhoop

Elk automerk heeft zijn eigen identiteit. Althans, dat hopen ze uit te stralen. Elke showroom is weer anders. Bij McLaren is jarenlang gekozen voor een minimalistische aanpak. Alles draait om de auto’s in de showrooms, de rest is bijzaak. Dat gaat veranderen.

Het merk heeft zijn dealers bijgepraat over een behoorlijk ingrijpende koerswijziging, daarover bericht Autonews . De huidige, minimalistische showroominrichting moet plaatsmaken voor een omgeving die eerder doet denken aan een luxe horloge- of modewinkel. Denk aan hout, aardetinten, warme verlichting en veel aandacht voor de beleving. Kortom, het gaat helemaal op de schop.

Volgens aanwezige dealers moet het interieur zelfs gaan lijken op een winkel van merken als Gucci, Louis Vuitton of Burberry. Dat is nogal een verschil met de klinische, technische uitstraling waarmee McLaren jarenlang klanten probeerde te overtuigen.

Lifestyle

De tandartspraktijk-uitstraling wordt geloosd omdat McLaren een ander soort klant wil aanspreken. De traditionele McLaren-koper die enthousiast wordt van complexe techniek blijft natuurlijk welkom, maar het merk wil nadrukkelijk meer mensen verleiden die vooral vallen voor design, exclusiviteit en lifestyle. Het type klant dat niet na een bezoek naar huis gaat en denkt: wat een kil zooitje was dat zeg.

Ook het logo krijgt een make-over. Het woordmerk wordt voorzien van een retrolettertype dat teruggrijpt naar de oorspronkelijke belettering van het bedrijf van oprichter Bruce McLaren in Nieuw-Zeeland. De bekende Speedmark wordt bovendien prominenter en krijgt meer 3D-elementen.

McLaren trekt de historie daarmee uit de kast. Eindelijk zou je bijna zeggen. Het merk heeft een prachtige geschiedenis. Op wat speciale modellen na, deed het merk qua communicatie niet enorm veel met die heritage. Dat gaat straks veranderen.

Nieuw model in de pijplijn

Met een kersverse showroom is het ook fijn dat deze gevuld wordt met nieuw spul. Een belangrijke nieuwkomer wordt de voorlopig als P34 aangeduide hybride coupé. Die komt tussen de Artura en 750S in het gamma te staan en moet eind volgende zomer verschijnen.

De aandrijflijn bestaat uit een twinturbo V6 met elektrische ondersteuning. Het totale vermogen komt uit op ongeveer 810 pk, terwijl het maximale koppel rond de 1.085 Nm zou liggen. De motor en transmissie worden bovendien door McLaren helemaal in huis ontwikkeld.

De P34 krijgt een langere carrosserie dan de Artura en een wigvormige neus die inspiratie haalt uit de McLaren F1 . Achter een glazen motorkap ligt de aandrijflijn zichtbaar te wachten op bewonderende blikken. Binnenin wordt het allemaal een stuk luxer, met Nappa-leder en een groot infotainmentscherm.

Het doet wat betreft een beetje denken aan de 570 GT en de GT -modellen uit het verleden. Nog steeds een sportwagen, maar dan wel met een luxe randje voor wie dat wil. Met name de Amerikaanse markt is interessant voor dit soort auto’s. De vanafprijs zou rond de 313.000 dollar komen te liggen. McLaren wil wereldwijd ongeveer duizend exemplaren bouwen in het eerste jaar.

Nog meer lekkers in de maak

McLaren heeft plannen voor minimaal één nieuw model per jaar tot en met 2028. Daaronder vallen een eerste vierdeurs performance-SUV, een hypercar met 1.258 pk, een soort GT met voorin geplaatste motor en nieuwe exclusieve modellen die sterk op het erfgoed van het merk leunen.

Kortom, er staan de komende jaren een hoop dingen te gebeuren bij McLaren. Niet alleen een geheel nieuwe merkidentiteit, maar ook kersverse modellen om die ‘gezellige’ nieuwe showroom te vullen.

Foto: ecnerualcars via Autoblog Spots