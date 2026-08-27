Supercars straks allemaal elektrisch? Daar denkt de Bugatti-baas heel anders over

De auto-industrie duwt ons op alle mogelijke en onmogelijke manieren richting elektrisch. Best logisch natuurlijk want voor de gemiddelde auto is een elektromotor inmiddels ongeveer net zo verrassend als een touchscreen in het interieur. Maar helemaal bovenaan de voedselketen ziet Bugatti-baas Mate Rimac het heel anders. Volgens hem kan de supercar juist een stukje ouderwetser worden terwijl de rest van de markt juist elektrischer wordt.

De supercar wordt het Zwitserse horloge

Rimac vergelijkt de toekomst van de supercar heel mooi met die van een Zwitsers horloge. Bij auto's voor de massa wordt elektrisch volgens hem uiteindelijk wel de norm. Maar in het allerduurste segment wordt het juist interessant omdat klanten daar helemaal niet op zoek zijn naar de meest efficiënte of meest moderne oplossing.

Een smartwatch kan bijvoorbeeld veel meer dan een ouderwets mechanisch horloge. Maar toch wordt een Zwitsers horloge van tienduizenden euro's nog altijd verkocht aan iemand die ook gewoon de tijd wil weten. Volgens Rimac zal dat bij auto's straks hetzelfde werken. Een elektrische auto kan straks voor relatief weinig geld hartstikke snel zijn. Maar waarom zou iemand dan nog miljoenen uitgeven aan een supercar? Ja, juist om iets te krijgen wat niet iedereen heeft.

Denk aan handwerk, techniek, exclusiviteit en een motor die niet stilletjes achter je rug zijn werk doet. Performance alleen is volgens Rimac steeds minder bijzonder. De kunst zit juist in alles wat eromheen zit.

Uitgerekend Rimac bouwt een gigantische V16

En daar wordt het verhaal zo lekker ironisch. Rimac is nota bene groot geworden met absurd snelle elektrische auto's, maar bij Bugatti koos hij niet voor een volledig elektrische opvolger. Nee hoor.

De Bugatti Tourbillon kreeg een 8,3-liter grote atmosferische V16 mee. Die is goed voor 1.000 pk en samen met de elektromotoren komt het totale systeemvermogen uit op een bizarre 1.800 pk. Rimac noemt het zelf ook nogal opmerkelijk dat hij nu verantwoordelijk is voor wat een van de grootste verbrandingsmotoren in een moderne productieauto is.

Wat nog gekker is: in zijn fabriek in Kroatië staan de krachtigste elektrische auto en de grootste verbrandingsmotor praktisch naast elkaar op dezelfde productielijn. Dat krijg je als je zowel de toekomst als het verleden tegelijkertijd verkoopt. De Tourbillon wordt ook niet bepaald in massaproductie genomen. Er komen maar 250 exemplaren, die ook allemaal al verkocht zijn. De vanafprijs ligt rond de 3,8 miljoen euro.

De klant wil geen auto, maar iets van zichzelf

Volgens Rimac geven kopers gemiddeld nog eens zo'n 510.000 tot 595.000 euro uit aan personalisatie en custom dingetjes. Ander kleurtje, ander leer, mooiere stiksels en allerlei details die ervoor zorgen dat jouw Bugatti niet per ongeluk exact hetzelfde is als die van iemand anders.

En precies daarin ziet meneer Rimac de toekomst van de luxe supercar. Fabrikanten als Bugatti, Ferrari en Lamborghini verdienen steeds meer aan personalisatie en unieke auto's. De echte klant koopt niet alleen snelheid, maar ook een object dat zijn eigen verhaal moet vertellen. Daarom wil Bugatti ook bewust klein blijven. Rimac zegt dat de productie nooit boven de honderden auto's per jaar zal uitkomen.

Voor zover dus de lading ironie. Terwijl de gewone auto steeds meer verandert in een stille computer op wielen, worden de duurste auto's misschien juist steeds meer een soort ode aan menselijke techniek. Een echte handgebouwde machine. Een enorme motor. Een idiote hoeveelheid vermogen. En een prijskaartje waar je een gemiddelde Nederlandse woonwijk mee kunt aflossen.

Misschien zijn de elektrische auto's straks juist wel de reden waarom supercars nog bijzonderder worden?

Via: CNBC

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