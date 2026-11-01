SUV pakt wereldwijd verkooprecord: dit is de populairste SUV ter wereld

De hardnekkige SUV-gekte is afgelopen jaar nog niet overgewaaid. Voor het eerst in de geschiedenis bestaat ruim meer dan de helft van alle verkochte auto's op deze planeet uit een SUV.

Uit een wereldwijde verkoopanalyse van de analist Felipe Munoz over 2025 blijkt dat de hoge auto definitief de macht heeft gegrepen. In 2025 werden er wereldwijd maar liefst 43 miljoen SUV’s verkocht. Dat komt neer op een marktaandeel van 52 procent van de totale verkoop van personenauto’s. Terwijl de verkoop van SUV’s met 6 procent steeg ten opzichte van 2024, moesten traditionele vormen zoals hatchbacks, sedans en stationwagons juist een veer laten: hun verkoop zakte met 2 procent in naar circa 29,7 miljoen exemplaren.

Welk merk verkoopt de meeste SUV?

Net als de rest van de autoverkoop is Toyota ook het grootste merk op aarde als het om SUV’s gaat. Meer dan elf procent van de nieuwverkochte hoge auto’s in 2025 komt van het concern. De Toyota-verkopen bestonden voor 46 procent uit SUV’s. Dat kan groter. Bij Hyundai-Kia was dat aandeel 61 procent.

Toyota : 4,86 ​​miljoen Volkswagen AG: 4,2 miljoen Hyundai-Kia: 4,19 miljoen General Motors: 2,27 miljoen Stellantis: 2,12 miljoen

Populairste SUV ter wereld in 2025

Kijken we nog een dimensie verder naar de losse modellen dan staat nog steeds Toyota fier bovenaan. De Toyota RAV4 is de koploper met 1,16 miljoen verkopen. Relatief kort daarachter volgt de Tesla Model Y. Wie had dat twintig jaar geleden gedacht?

Toyota RAV4 : 1,16 miljoen Tesla Model Y: 1,11 miljoen Honda CR-V: 829.000 Toyota Corolla Cross: 829.000 Hyundai Tucson: 653.000

Waar regeert de SUV het hardst?

Wie denkt dat de SUV-gekte vooral uit China komt, heeft het mis. Weliswaar rijdt de bestverkochte Chinese SUV – de BYD Song Plus (bij ons bekend als de Seal U) – hoge ogen, maar qua marktaandeel scoort de volksrepubliek 'slechts' 49 procent. De échte SUV-verslaafden zitten in de Verenigde Staten, waar maar liefst 61 procent van alle verkochte auto's een SUV is. Europa volgt vlak daaronder met een indrukwekkende 58 procent. In ons continent valt het vergeleken met de VS dus nog wel mee.

Via Motor1.de

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