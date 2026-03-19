SUV wordt in de stad duurder omdat je meer mensen dood rijdt

Londen is van zichzelf al een vrij drukke stad. Smalle, irritante straatjes, fietsers, rare bussen, rare taxi's en daar tussendoor knallen ook nog eens steeds meer SUV's. Dat begint her en der een beetje op te vallen en zelfs tot meer doden te leiden. Het is inmiddels zo erg dat de stad aan het nadenken is om die vervelende SUV-rijders eens even extra aan te pakken. Hoe? Door ze meer te laten betalen natuurlijk. Noem het een dodentax..

Een overschot aan SUV’s

Het probleem is dat het aantal SUV’s in Londen de afgelopen jaren nogal is geëxplodeerd. Van zo’n 80.000 in 2002 naar inmiddels 800.000, tien keer zoveel, in een stad die daar eigenlijk helemaal niet zo op zit te wachten en daar vooral ook niet op gebouwd is. Grotere auto’s nemen natuurlijk meer ruimte in, passen vaak nauwelijks binnen parkeervakken en maken smalle straten nog krapper dan ze al waren. Je kent het wel.

Volgens onderzoekers heeft dat ook invloed op de veiligheid. Door hun formaat blokkeren SUV’s vaker zichtlijnen op kruispunten en oversteekplaatsen, waardoor zowel bestuurders als voetgangers minder goed overzicht hebben. En je raadt het al: dat zorgt in drukke stedelijke omgevingen voor vervelende en vooral gevaarlijke situaties.

Dat leidt ertoe dat bijvoorbeeld voetgangers en fietsers 14 procent meer kans hebben om te overlijden bij een aanrijding met een groter voertuig. Bij kinderen ligt dat risico zelfs 77 procent hoger. De gedachte erachter is simpel: hoe groter en zwaarder de auto, hoe groter en dodelijker de impact. Dus kijkt Londen naar manieren om juist de grotere auto te ontmoedigen. Dat gaat het makkelijkst door deze specifieke groep meer te laten betalen.

Deze extra belasting maakt deel uit van een bredere aanpak om verkeersslachtoffers te verminderen. Daaronder vallen ook meer 30 km/u-zones (jup, hebben ze daar ook), extra zebrapaden en zelfs AI-systemen die gevaarlijk rijgedrag moeten opsporen.

“Complete onzin” volgens critici

Verrassing: niet iedereen is enthousiast. Vanuit politieke hoek klinkt stevige kritiek. Volgens tegenstanders is dit gewoon de zoveelste manier om automobilisten te pesten.

Zo noemt een woordvoerder van de conservatieven het plan “ridiculous” (niet de Harry Potter spreuk) en spreekt hij zelfs van een “oorlog tegen de automobilist”. Ook de autobranche waarschuwt: grotere auto’s vervullen voor veel mensen gewoon een praktische rol en het beperken daarvan zou oneerlijk zijn.

Emotie versus beleid

Aan de andere kant staan actiegroepen en voorstanders die juist weer vinden dat het niet ver genoeg gaat. Zij wijzen op de risico’s, vooral voor kinderen, en pleiten voor strengere regels rondom de maximale grootte van auto’s.

De burgemeester zelf vat het vrij simpel samen: hij is niet tegen auto’s, maar tegen verkeersdoden. En als grotere auto’s daar aantoonbaar aan bijdragen, dan moet daar volgens hem iets mee gebeuren.