SUV-haters zaaien terreur: lekke banden en “deze auto is te dik’’-stickers

Wij van Autoblog.nl zijn niet bepaald de grootste fans van SUV’s. We zien er de voordelen wel van in, maar doe ons toch maar liever een coupé, sedan of stationwagon. De activisten van het Widerstands-Kollektiv zijn ook niet voor SUV’s, maar gaan wat stappen te ver.

Het verzetscollectief claimt op te komen voor het milieu en de veiligheid van kinderen. En wat doe je dan? Juist, SUV’s nog onveiliger maken. In de nacht van zondag op maandag sloegen de activisten toe in de welgestelde Hamburger wijken Rotherbaum, Winterhude en Pöseldorf. De werkwijze? Met behulp van kleine rode linzen die ze stiekem in de ventielen van autobanden drukten, lieten ze bij zo’n zestig (!) SUV's de lucht gecontroleerd uit de banden ontsnappen. Vervolgens plakten ze stickers met teksten als "Deze auto is te dik" op de voertuigen.

Waarom?

Activiste Lotta verdedigt de actie: "SUV's zijn om verschillende redenen onacceptabel voor stedelijke gebieden. Ze zijn veel te krachtig voor de wegomstandigheden en stoten veel vervuilende stoffen uit. Bovendien vormen ze een bedreiging voor kwetsbare weggebruikers, met name kinderen."

De activisten schermen graag met de gevaren van hoge motorkappen, verhoogde bandenslijtage en fijnstofvervuiling. Hoewel de discussie over de omvang van grote auto's in drukke binnensteden legitiem is, moet je je afvragen: is het illegaal aanpassen van andermans auto wel de manier? Ik bedoel, de auto wordt er niet veiliger van. En wat het milieu betreft: na zo’n actie komt er een CO2-uitstotende pechhulp de SUV helpen. Zoveel voor de 'ecologische winst'.

Meer acties in het verschiet

Woordvoerder Katja Schreiner van het collectief kondigt alvast aan dat het leeglopen van de banden slechts een "voorbode" is van een hele reeks acties deze week. Ze haalt uit naar het Hamburger stadsbestuur: "Zelfs in een stad als Hamburg, die al jaren wordt bestuurd door een rood-groene coalitie, blijft de dominantie van het autoverkeer unverminderd groot. In Parijs kan het anders, waar SUV's aan hogere parkeertarieven onderworpen zijn."

Maar waar Parijs koos voor een democratisch besluit en verhoogde parkeertarieven via de gemeenteraad, kiest het Widerstands-Kollektiv voor eigenrechter spelen. Logisch dus dat de Duitse politie een onderzoek is gestart vanwege beschadiging en gevaarlijke ingrepen in het wegverkeer.

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