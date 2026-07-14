Renault Twingo krijgt in Europa nog meer concurrentie uit Japan!

De markt voor compacte en betaalbare elektrische auto's begint eindelijk serieus op stoom te komen. Waar we al even weten dat de retro-ogende Renault Twingo E-Tech in 2027 op de markt komt voor minder dan 20.000 euro, krijgt de Franse stadsrakker er een geduchte concurrent bij uit Japan.

Na de Super-N van Honda komt Suzuki in 2027 met een nieuwe, betaalbare elektrische A-segmenter. Onder de voorlopige naam e-Sky wil Suzuki de Europese markt gaan bestormen met een prijskaartje dat onder de magische grens van 20.000 euro moet blijven. Hier moet Suzuki wat superkredieten gaan scoren in de Europese M1E-categorie .

Daar gaat de e-Sky wel in vallen als ie dezelfde afmetingen krijgt als zijn Vision-vooruitzicht die je hierboven ziet. Die is maar 3,395 meter lang, 1,475 meter breed en 1,625 meter hoog. Toch lijkt hij van binnen nog best ruim als je de foto van de achterbank bekijkt. De e-Sky moet 270 kilometer op een volle accu kunnen afleggen, wat nipt meer is dan de 263 kilometer van de Twingo.

EV’s van Suzuki

Voor Suzuki is de komst van de compacte e-Sky geen overbodige luxe. Met de steeds strenger wordende Europese mandaten moeten autofabrikanten een flink percentage elektrische auto's verkopen om torenhoge boetes te voorkomen. Suzuki kan sowieso wel wat extra EV’s gebruiken naast de eVitara . David Kateley, de topman van Suzuki UK, benadrukt het belang van een goedkope Suzuki-EV: "Een elektrisch model in het A-segment is van vitaal belang voor ons. Het brengt ons in een heel nieuw segment en ik ben enorm enthousiast over de vooruitzichten ervan."

Swift is NIET de volgende EV

De e-Sky is bovendien de wegbereider voor nóg een elektrisch model. In 2029 wil Suzuki namelijk haar derde EV op de markt brengen. Een ding is zeker volgens Kateley: “Het zal absoluut geen elektrische Swift worden.” Wat dan wel? Een B-segment crossover (natuurlijk) die tussen de e-Sky en eVitara in zal vallen. We gaan het zien. Eerst maar eens de e-Sky met open armen ontvangen!