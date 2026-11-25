Wat hebben de Toyota Yaris Cross, Renault Captur en Peugeot 2008 met elkaar gemeen? Juist, het zijn de pensionado-auto's bij uitstek. Wie ook zeker in dit rijtje thuishoort is de Suzuki Ignis. Die minimaal verhoogde A-segmenter van Suzuki is terug als goedkope EV.

De nieuwe elektrische Ignis is derde generatie van het model en nog maar de tweede elektrische auto van Suzuki nadat het merk al laat op het EV-feestje was met de eVitara. Het uiterlijk is een duidelijke doorontwikkeling op de E-Sky en heeft weinig te maken met de vorige Ignis. Da's jammer, want van schuin achter zag de mini-crossover met zijn drie schubben er nog best oké uit.

Nu heeft ie een behoorlijk Aziatische look met z'n smalle kei-car-achtige lijf met weinig detail in de panelen. Overigens valt de nieuwe Ignis qua afmetingen buiten de officiële kei-car-regels in Japan. Hij is 17 centimeter te lang en 8,5 centimeter te breed/ Die ingewikkelde verlichting? Die is geïnspireerd op digitale cijfers. Niet de beste inspirator voor autolampen als je het mij vraagt. Wat ik dan wel weer geinig vind, is dat de ze zwarte band tussen de koplampen van de vorige Ignis hebben overgeheveld naar de nieuwe.











Specificaties

Onderhouds pakt Suzuki het slimmer aan. De nieuwe motor, omvormer en reductietandwielen zijn in één unit verwerkt op de vooras en produceert 91 pk en 133 Nm. De krachtbron haalt stroom uit een onwijs kleine batterij van 26 kWh. Deze accu ligt onder de bodem wat de stijfheid van het geheel ten goede komt. Vanbinnen ziet de Ignis er al wat volwassener uit met een overzichtelijk en kort dashboard. Er zou plek voor vier inzittenden moeten zijn.

De belangrijkste vraag: is de Suzuki Ignis qua prijs een concurrent van de Renault Twingo/Dacia Spring/Nissan Pixo? Dat weten we nu helaas nog niet. De bestellingen moeten in het eerste kwartaal van 2027 beginnen waarna de eerste Nederlandse auto's in de zomer worden verwacht. Richting de release krijgen we de prijzen te horen. Als Suzuki hem voor minder dan 20.000 euro krijgt verkocht, zitten ze goed. Alles erboven wordt een lastig verhaal.