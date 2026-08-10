Suzuki trakteert Nederland op een exclusieve Swift

Een jubileum vier je natuurlijk met taart en een kleine alcoholische versnapering. Of, als je autofabrikant bent, met een speciale uitvoering die nét iets meer zwarte accenten krijgt dan normaal. Suzuki kiest gewoon voor optie twee. Ter ere van zestig jaar Suzuki in Nederland komt het merk met een gelimiteerde Swift die je niet zomaar overal tegenkomt. En nee, verwacht geen extra pk's. Je moet ook weer niet te gek doen.

Alleen voor Nederland

Suzuki Nederland bestaat zestig jaar en dat is natuurlijk een prachtig moment om de Swift eens even extra in het zonnetje te zetten. Daarom verschijnt de Swift Edition 60, een uitvoering die exclusief voor de Nederlandse markt is ontwikkeld.

De basis van dit sappige ding is de rijk uitgeruste Swift Style, maar de jubileumeditie krijgt uiteraard een aantal extra's meegeleverd. Denk hierbij aan 16-inch hoogglans zwarte velgen, zwarte Suzuki-logo's, '60'-badges op de voorschermen, aluminium instaplijsten en een interieur met kunstleder en suède accenten. Maak me nou niet gek.

Ook metallic lak is trouwens standaard. Kopers kunnen kiezen uit drie verschillende smaakjes: Premium Silver Metallic, Frontier Blue Pearl Metallic en Burning Red Pearl Metallic.













Er zijn er maar 180

Heb ik je al warm gemaakt? Mooi, want je kan niet te lang twijfelen. Suzuki bouwt namelijk maar 180 exemplaren. Leuk dingetje: van iedere kleur worden precies 60 auto's gemaakt, als knipoog naar het jubileum. Onder de motorkap verandert er precies niets. Daar ligt de bekende 1,2-liter driecilinder Smart Hybrid met mild-hybrid techniek. Je kunt kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een CVT-automaat.

Verder krijg je alles wat je tegenwoordig mag verwachten: adaptieve cruise control, een 9-inch infotainmentscherm met navigatie, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een achteruitrijcamera, parkeersensoren en Suzuki Safety System Pro.







Wat kost dat feestje?

De Suzuki Swift Edition 60 staat vanaf halverwege september bij de Nederlandse dealer. Voor de handgeschakelde versie vraagt Suzuki 28.299 euro. Liever een CVT-automaat? Dan ben je 31.099 euro kwijt.

Zoals we inmiddels van Suzuki gewend zijn, krijg je daar natuurlijk ook nog tot tien jaar garantie én tien jaar pechhulp bij.

Het is misschien geen GTI-killer of hot hatch voor de Nürburgring, maar voor Swift-liefhebbers die iets exclusievers willen dan de buurman is dit wel een leuke manier om zestig jaar Suzuki in Nederland te vieren.

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