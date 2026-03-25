Milieugroep T&E: zo kan Europa alsnog China verslaan op EV-gebied

Ook Maarten van Rossum zal ooit iemand een oprecht compliment hebben gegeven of uitgelaten zijn geweest om een mooie lentedag. Ook de ogenschijnlijk zuurste personen op de wereld zijn af en toe positief gestemd. Zo ook de Europese milieugroep Transport & Environment.

Doorgaans is het bij T&E één grote slechtnieuwsshow als het over de auto-industrie gaat. De branche zorgt voor teveel CO2-uitstoot, de autofabrikanten hebben te veel macht en liggen op EV-gebied mijlenver achter op China. Tenminste, over dat laatste denkt T&E anders.

China ligt niet zo ver voor op Europa

William Todts, uitvoerend directeur van T&E, zegt: ‘’Het gangbare verhaal in de sector dat we te ver achterlopen op China en dat we de CO2-regelgeving voor auto's moeten versoepelen om hen te helpen concurreren, is fundamenteel onjuist. De regelgeving is niet het probleem. Het is juist de regelgeving die Europa in de race houdt om wereldleider te worden op het gebied van elektrische auto's.’’

Een klopje op de schouder van Von der Leyen en haar collega’s dus. Volgens T&E hebben de strengere doelstellingen in 2025 (lees, het dreigen met de 2035-norm) ervoor gezorgd dat de EU nu slechts drie jaar achterloopt op China. Dit verdedigt Transport & Environment met een analyse .

We kunnen China zelfs inhalen!

T&E droomt zelfs van een Europese EV-heerschappij. Die is minder ver weg dan je denkt, volgens de onderzoekers. ‘’Aangezien zeven van de tien in Europa verkochte elektrische auto's in Europa worden geproduceerd, kan een snellere transitie ervoor zorgen dat de Europese auto-industrie overeind blijft.’’

Als we dit volhouden, zouden we in 2030 een EV-aandeel in ons wagenpark kunnen hebben van 57 procent. Intussen verwacht T&E een kleinere EV-groei in het Chinese wagenpark waardoor zij in 2030 maar op 54 procent uitkomen. Heel mooi allemaal, maar denk hier eens over na: hoeveel van die EV’s in Europa zullen dan van Chinese makelij zijn?

Nederland is goed bezig, maar waarvoor?

Naast de regelgevers krijgen ook wij, de Nederlandse bevolking, een aai over de bol. ‘’Landen met een hoge verkoop van elektrische voertuigen, zoals Denemarken en Nederland, zien een sterke daling van de CO2-uitstoot door voertuigen. Dit wordt echter tenietgedaan door een toename van de emissies in landen als Spanje, waar de verkoop van elektrische voertuigen nog steeds veel te laag is.’’

Nabije toekomst

Transport & Environment ziet het als volgt voor zich. Chinese bedrijven produceren nu 60% van alle wereldwijd verkochte elektrische auto's, terwijl de batterijproductie twintig keer zo groot is als die van Europa. Tegelijkertijd ondergaat de Europese batterij-industrie een transformatie, waarbij Europese en Chinese bedrijven zich aansluiten bij bestaande Zuid-Koreaanse bedrijven om de batterijproductie in de EU te stimuleren. We gaan hier dus meer produceren en ervan profiteren.

Wat is dan het uiteindelijke doel? Daarvoor halen de duurzaamheidswetenschappers een actueel punt aan: de energiecrisis en de rol van olie hierbij. "Elektrische auto's zijn hét middel om een ​​einde te maken aan de afhankelijkheid van Europa van geïmporteerde olie.’’ En over achterblijvende Europese landen zegt T&E: ‘’De trage acceptatie van elektrische voertuigen verlengt de olieafhankelijkheid van Europa.’’

Tot slot geeft Todts zijn conclusie: ‘’De Europese Green Deal is een routekaart voor de schone-technologie-economie van de toekomst en het blauwdruk om de Europese veiligheid te versterken door de afhankelijkheid van olie-import te verminderen. Toch wordt deze aangevallen door de Europese autofabrikanten, die meer belang hechten aan winst op korte termijn dan aan veiligheid en duurzaamheid op lange termijn. De EU moet de druk weerstaan ​​om de regelgeving verder te versoepelen." Ik ben benieuwd of de EU hierin meegaat.

