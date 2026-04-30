RS3-hufter uit Dumpert-filmpje krijgt taakstraf

Als je als een complete idioot door een woonwijk gaat rijden is het misschien niet verstandig om dat te filmen en op het internet te zetten. Maar ja, als je verstandig bent doe je zoiets überhaupt niet natuurlijk.

De politie heeft nu weer iemand gepakt naar aanleiding van een Dumpert-filmpje. Dat is niet de eerste keer. Vorige maand schreven we nog over een M3-rijder die veroordeeld is tot 6 maanden gevangenisstraf (waarvan 1 voorwaardelijk) vanwege het rijgedrag dat hij in een filmpje vertoonde.

Nu is er wederom iemand veroordeeld op basis van een Dumpert-video. Het filmpje in kwestie werd in augustus vorig jaar gepost en is inmiddels bijna 100.000 keer bekeken. Helaas voor de bestuurder zitten daar ook een aantal views van de politie bij.

100+ in de bebouwde kom

In de video is te zien dat een stel kneuzen in een RS3 met snelheden van ruim boven de 100 km/u door de bebouwde kom rijdt in Utrecht. Ook rijden ze met piepende banden langs een druk winkelcentrum. In de video zien we verder trainingspakken, een stoel in de ligstand en geen gordels, dus het plaatje is helemaal compleet.

Aan het eind van het filmpje is al te zien dat de RS3 is staande gehouden door de politie, maar de bestuurder is pas echt de sjaak door het Dumpert-filmpje. De Utrechtse politie liet vorig jaar weten dat ze aan de slag gingen met de beelden.

Gisteren heeft de verkeershufter zijn vonnis te horen gekregen bij de rechter. Hij krijgt 12 maanden rijontzegging en mag 70 uur aan de bak voor een taakstraf. Hopelijk heeft meneer daarmee zijn lesje geleerd. Om even in Dumpert-termen te spreken: kudos voor de politie!