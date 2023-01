Taliban lanceert supercar met Corolla-motor

Huh? Ja, de taliban doet ook aan supercars tegenwoordig.

Op dit moment gebeuren er nog de meest vreselijke dingen op deze aardkloot. Rusland bombardeert Oekraïne zonder al te veel tegenstand van andere wereldlanden (behalve dat men het afkeurt). In Iran wordt je ter dood veroordeeld als je een eigen mening hebt en in Afghanistan zijn alle inwoners ineens honderden jaren terug de tijd in gegaan omdat een stel psychotische mafketels de regering om hebben doen vallen.

Die laatste groep barbaren die andere definities hanteren op het gebeid van vrouwenrechten en vrijheid van geloof hebben ook wel door niet iedereen ze tof vindt. Om een beetje een betere naam te krijgen lanceert de Taliban een supercar. Ja, echt waar.

Entop Mada 9

De auto in kwestie heet de Entop Mada 9 en het is een, eh, ja, wat is het eigenlijk? We hebben geen persbericht van ze gehad, dus moeten we het doen met vermoedelijke informatie. Het koetswerk is van lichtgewicht van composietmaterialen.

Zo maakt de auto vermoedelijk gebruik van een buizenchassis en pushrod-wielophanging. Wel zien we duidelijk dat de motor in het midden, achter de passagiers en voor de achteras is gepositioneerd, precies zoals het hoort.

Motor

Over die motor is ook niet heel bekend, behalve dan dat het een 1.8 viercilinder van Toyota is. De motor zou afkomstig zijn uit een Toyota Corolla. Deze zou voorzien zijn van veel meer vermogen dan standaard.

Het apparaat is ontworpen en ontwikkeld door de Navavari Center of Technical and Vocational Education. De auto zou bestand moeten zijn tegen de vele slechte wegen die Afghanistan rijk is. Dus een auto in het straatje van de Porsche 911 Dakar en Lamborghini Huracán Sterrato.

Meer informatie zal binnenkort bekend zijn. De Mada 9 zal namelijk zijn debuut gaan maken op een autoshow in Qatar over twee weken.

Uiteraard hebben we ook een video voor je:

