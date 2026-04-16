Tank duur? Volgens deze miljardair moet je gewoon minder rijden!

Brandstofprijzen schieten omhoog, en dan komt er een advies dat op papier best logisch klinkt: rijd gewoon minder. Het probleem is … voor de meeste mensen is dat net zo realistisch als “werk gewoon minder als het druk is”.

“Rijd minder”, maar voor wie?

Andy Walz, een topman van olieproducent Chevron, liet in een gesprek met NBC News weten dat Amerikanen hun brandstofkosten prima kunnen drukken door gewoon even wat minder te rijden. Op papier klinkt dat natuurlijk als een gouden tip waar vast nooit iemand over na heeft gedacht. Minder kilometers, minder verbruik, minder kosten. De enige kanttekening is dat dat advies compleet de realiteit mist. Mensen rijden natuurlijk niet alleen omdat ze het leuk vinden, maar omdat ze geen keuze hebben.

Wat de topman er wel bij zegt, is dat er behalve minder rijden geen simpele oplossing is. De olieprijs wordt wereldwijd bepaald en zolang die hoog blijft, gaan Amerikanen dat gewoon voelen aan de pomp. Met andere woorden: dit probleem los je niet op door één keer de auto te laten staan.

De cijfers zeggen iets anders

De harde cijfers maken het verhaal nog een gradatie pijnlijker. Zo’n 77 procent van de Amerikanen gebruikt de auto om naar werk te gaan. Openbaar vervoer speelt maar een kleine rol en alternatieven zijn lang niet overal even goed beschikbaar.

Gemiddeld rijdt een Amerikaan bijna 10.000 kilometer per jaar alleen al voor woon-werkverkeer. Tel daar nog even boodschappen, schoolritten en andere verplichtingen bij op en het grootste deel van alle kilometers is eigenlijk noodzakelijk. De 'slimme' gedachte dat mensen massaal “even minder gaan rijden” klopt dus niet. Het grootste deel van het verkeer bestaat uit dingen die gewoon moeten gebeuren.

De realiteit: je kunt niet zomaar stoppen

Natuurlijk, er zijn manieren om minder te rijden. Thuiswerken, carpoolen of gewoon de fiets pakken. Maar dat is lang niet voor iedereen haalbaar. Voor veel mensen is de auto geen luxe, maar een essentieel onderdeel van hun dagelijks leven. Zonder auto kom je simpelweg niet op werk, bij de supermarkt of bij je kinderen op school.

En precies daar wringt het. Het advies is logisch, maar niet uitvoerbaar voor het gros van de bevolking.