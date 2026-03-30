Tank leeg? Pak de tram gratis in Australië

Overal ter wereld wordt tanken steeds minder leuk en de prijzen lijken voorlopig maar één kant op te gaan: omhoog. Terwijl veel landen nog een beetje aankijken hoe erg het wordt, grijpt Australië wél in. Daar zorgen de stijgende prijzen en dreigende tekorten voor maatregelen waar automobilisten direct iets van merken. Zo kan het dus ook.

Dan maar gratis met het OV

In de staat Victoria, met onder meer Melbourne, mogen inwoners een maand lang gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer. Trein, tram of bus: instappen en gaan. Geen gezeik. Ook Tasmanië doet mee. Daar is het OV zelfs tot en met 1 juli kosteloos, inclusief veerboten. Het doel is simpel: minder druk op tankstations en een beetje verlichting voor huishoudens die hun brandstofrekening zien exploderen.

Dat is ook wel nodig, want de prijs is in korte tijd gestegen van zo’n 1,70 (1,01 euro) dollar naar 2,50 dollar (1,49 euro) per liter. En op sommige plekken is benzine überhaupt lastig te krijgen door paniekaankopen.

Overheid gooit er geld tegenaan

Naast lekker gratis gebruik maken van het OV grijpt de Australische overheid ook landelijk in. Zo wordt ook de accijns op benzine en diesel tijdelijk gehalveerd, goed voor ongeveer 15 cent korting per liter.

Ook zware voertuigen hoeven tijdelijk geen wegenbelasting te betalen. De rekening voor deze maatregelen? Meer dan 1,5 miljard euro. Must be nice.

Australië is in ieder geval niet bang om in te grijpen. Of we dat hier ook gaan zien, is afwachten.