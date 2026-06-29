Pas op: tanken in Duitsland wordt morgen een stuk duurder!

Tanken is nog altijd behoorlijk prijzig in Nederland. De gemiddelde adviesprijs voor een litertje Euro 95 ligt nu op 2,44 euro. In Duitsland liggen de brandstofprijzen veel lager, al verandert dit heel binnenkort.

De Duitse overheid heeft namelijk een accijnskorting van 17 cent per liter gehanteerd. Deze korting loopt tot 1 juli 2026. De Duitse automobilistenbond ADAC waarschuwt dat benzine en diesel hierdoor in één klap flink duurder zullen worden. Wie slim is, gooit de tank vandaag (29 juni) nog vol en niet op de laatste dag van de accijnskorting (30 juni).

Wat kost brandstof nu in Duitsland?

De prijzen aan de Duitse pomp zijn aan het dalen. Een liter Super E10 kost nu in Duitsland gemiddeld € 1,817, wat bijna 4 cent minder is dan een week eerder. Dieselrijders spekten de kas nog iets beter: de dieselprijs daalde met 6,6 cent naar een landelijk gemiddelde van € 1,731 per liter. Met deze dalingen bevindt de brandstofprijs zich op het laagste niveau in tijden.

Desondanks benadrukt de ADAC dat de prijzen aan de pomp – mede gezien de huidige olieprijs van rond de 77 dollar voor een vat Brent-olie – vanuit het perspectief van de consument nog altijd kunstmatig hoog liggen. Er is op basis van de marktomstandigheden eigenlijk ruimte voor verdere dalingen, maar de naderende deadline gooit roet in het eten.

Tank op 29 juni vóór 12:00 uur

De ADAC adviseert automobilisten daarom met klem om de auto uiterlijk vandaag, 29 juni, nog volledig vol te tanken. Wacht hierbij bij voorkeur niet tot de allerlaatste dag (30 juni). De kans is namelijk groot dat de grote oliemaatschappijen op de allerlaatste dag van de korting de prijzen aan de pomp alvast preventief gaan opschroeven. Op die manier bouwen ze voor zichzelf een financiële prijsbuffer op voor de dagen die volgen.

Als je vandaag naar de Duitse pomp rijdt, loont het bovendien om de klok scherp in de gaten te houden. In Duitsland schommelen de brandstofprijzen gedurende de dag namelijk gigantisch. De gouden regel is om vlak vóór de middag te tanken, aangezien de prijzen dan op hun laagst zijn. Op het middaguur mogen de pomphouders, de prijs één keer omhoog bijstellen.

Hoeveel dat scheelt? Afgelopen maand bedroeg het gemiddelde prijsverschil tussen het goedkoopste en het duurste moment van de dag maar liefst 14,6 cent per liter voor Super E10 en zelfs 18,4 cent per liter voor diesel. Combineer je die dagelijkse schommeling met het mislopen van de brandstofkorting, dan dief je bij een verkeerd getimede tankbeurt direct tientallen euro's uit je eigen portemonnee.

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