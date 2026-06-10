Blijkbaar is tanken in België goed voor het klimaat

Nederlandse automobilisten krijgen regelmatig te horen dat zij het klimaat naar de klote helpen. Maar wat blijkt? Dezelfde automobilisten lijken nu ook mee te helpen aan de oplossing. Tenminste, als je de nieuwste uitstootcijfers mag geloven. Volgens het CBS lag de uitstoot van broeikasgassen in het eerste kwartaal van 2026 namelijk maar liefst vijf procent lager dan een jaar eerder. En een deel van die winst lijkt opvallend genoeg samen te hangen met Nederlanders die hun tank liever in België vullen dan in eigen land. Graag gedaan Nederland.

België doet het zware werk

Voordat we massaal de grens oversteken om de planeet te redden, is het goed om te weten waar de grootste winst vandaan komt. Die werd namelijk geboekt bij de elektriciteitsproductie. Energiebedrijven gebruikten namelijk heel wat minder steenkool en maakten juist meer gebruik van windenergie. Daardoor daalde de uitstoot in deze sector met ruim twaalf procent, terwijl er tegelijkertijd meer stroom werd opgewekt.

Ook huishoudens hielpen een handje mee. De eerste maanden van het jaar waren relatief warm, waardoor cv-ketels minder vaak op volle kracht hoefden te draaien. Daarnaast draaiden delen van de industrie op een lager pitje en werd er minder aardolie verbruikt. Alles bij elkaar zorgde dat voor een vrij forse daling van de totale uitstoot, terwijl de Nederlandse economie ondertussen gewoon met 1,2 procent groeide.

De klimaatheld rijdt naar België

Voor automobilisten zit het interessantste detail echter ergens anders verstopt. Volgens de cijfers lag de uitstoot van het wegverkeer ongeveer vijf procent lager dan een jaar geleden. Dat klinkt alsof Nederland massaal de auto heeft laten staan, maar de werkelijkheid is iets minder spectaculair. Door de gigantisch hoge brandstofprijzen werd tanken over de grens voor veel Nederlanders aantrekkelijker. Zeker voor mensen die in de buurt van België wonen, was dat rekensommetje natuurlijk snel gemaakt. Want waarom zou je tientallen euro's extra afrekenen als een ritje naar een Belgisch tankstation hetzelfde resultaat oplevert?

En daar ontstaat een interessant statistisch spelletje. De uitstoot wordt namelijk gekoppeld aan de brandstofverkoop. Wordt die diesel of benzine in België verkocht, dan verschijnt die niet meer in de Nederlandse cijfers. Met andere woorden: dezelfde auto kan nog steeds dezelfde kilometers maken, alleen wordt de brandstof een paar kilometer verderop afgerekend. Een beetje het klimaatboekhoudkundige equivalent van je afvalzak in de container van je buren flikkeren.

Minder uitstoot, maar niet alleen daarom

Dat betekent natuurlijk niet dat de uitstootdaling een papieren werkelijkheid is. Minder steenkool, meer windenergie en een lager energieverbruik hebben zonder twijfel een grote bijdrage geleverd aan het resultaat. Maar de cijfers laten wel zien hoe ingewikkeld uitstootstatistieken soms kunnen zijn. Want terwijl Nederland tevreden constateert dat de CO2-uitstoot daalt, profiteren Belgische pomphouders weer van al die extra klanten. Nederland krijgt de groenere statistieken, België de omzet aan de pomp.

Via: NU.nl

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws