Naar Duitsland? Blijf weg van de A12, ik herhaal, blijf weg van de A12!

Niet alleen voor soldaten bleek de weg via Arnhem naar Duitsland geen goede keuze, ook jij kunt de komende tijd beter niet via Ernem naar Die Heimat rijden. Ook 82 jaar later heeft dit allemaal te maken met bruggen.

Net als de Nederlandse Rijkswaterstaat heeft de Duitse Die Autobahn GmbH het druk met het opfrissen van oude bruggen. Waar wij nog proberen om het beste van de bestaande brug te maken, handelen ze in Duitsland op een andere manier. Twee brugconstructies gaan er tegen de vlakte. We hebben het over de "Zum Waldkreuz"-brug bij het plaatsje Elten en "Budberger Straße" tussen ’s-Heerenberg en Netterden. Daar merk je als automobilist uiteraard wat van.

Wanneer moet je wegblijven?

Het gaat specifiek om de Nederlandse A12 bij Arnhem die overgaat in de Duitse A3. Vanaf komende vrijdag 29 mei om 20:00 uur tot en met maandag 1 juni 05:00 uur is de de A3-snelweg tussen de afritten Beek en het Duitse Emmerich-Ost in beide richtingen volledig afgesloten.

Begin september hopen de Duitsers klaar te zijn om de nieuwe viaducten te plaatsen. Als alles volgens schema gaat, worden de wegen wederom afgesloten van vrijdagavond 4 september tot en met maandagochtend 7 september. De uitbreiding van het knooppunt Oberhausen is bedoeld om in de toekomst files en emissies te minimaliseren en de verkeersveiligheid op de snelwegen bij het knooppunt te verhogen.

Hoe kom je wel in Duitsland via Arnhem en terug?

Wie toch vanuit Arnhem de grens over wil (om bijvoorbeeld wat goedkopere peut of boodschappen te halen) kan dit nog steeds doen, zij het via een omweg. Als je in Nederland begint ga je bij het knooppunt Oud-Dijk / Beek via de A18, N316 en N827 naar het knooppunt Emmerich. Vanaf daar volg je de B220, K16 Weseler Straße en L60 Netterdensche Straße naar knooppunt Emmerich-Ost.

Kom je weer terug? Dan neem je bij het knooppunt Emmerich-Oost weer de L60 Netterdensche Straße, K16 Weseler Straße en B220 naar knooppunt Emmerich. Vandaar rij je de N827, N316 en A18 op naar knooppunt Oud-Dijk / Beek in Nederland. Let op: vanaf het knooppunt Elten wordt het verkeer naar knooppunt Emmerich geleid en van daaruit omgeleid naar de omleidingsroutes voor de richting Oberhausen/Arnhem.

