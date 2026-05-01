Waarom tanken in Duitsland na vandaag nog meer loont

Autoland Duitsland reageert, anders dan wij hier in Nederland, wel op de hoge brandstofprijzen. Er kwam een 12-uursregel die achteraf voor alleen maar duurdere benzine zorgde . Een nieuwe regel die wel gaat werken, gaat vandaag in!

De Duitse overheid heeft nog een maatregel verzonnen: een tijdelijke verlaging van de energiebelasting op benzine en diesel. Voor iedere liter benzine en diesel die vanaf 1 mei 2026 - vandaag dus - in Duitsland wordt getankt, gaat er 16,7 cent minder naar de overheid. Daarmee gaat de literprijs van benzine weer richting een bedrag onder de 2 euro!

Heb nog even geduld!

Hoewel de regel vandaag ingaat, is het niet zeker dat je vandaag of morgen al een lagere prijs tegenkomt op een Duitse zuil. Volgens de ADAC dalen de tarieven de komende tijd geleidelijk en krijg je niet in een keer bijna 17 cent per liter korting. Dit komt doordat tankstations eerst de bestaande peutvoorraad willen verkopen die voor het hoge tarief zijn ingekocht. Zo ging het namelijk ook de vorige keer toen de Duitse overheid een handje hielp. Dit was in 2022 door de pandemie. Toen daalden de prijzen niet direct met het volledige bedrag van de belastingverlaging.

Omgekeerd verwacht de ADAC ook dat de brandstofprijzen na het einde van de brandstofkorting niet direct weer met het volledige bedrag van de belastingverlaging zullen stijgen, omdat de goedkopere brandstof nog enkele dagen in sommige tanks zal blijven zitten.

Wanneer stopt de regeling?