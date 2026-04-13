Duitsland verlaagt accijns wel, Nederlanders de grens over

Er zijn twee soorten landen: landen die praten over hoge brandstofprijzen, en landen die er iets aan doen. Duitsland hoort duidelijk bij die tweede categorie. Daar gaat de prijs aan de pomp tijdelijk omlaag, en dat betekent maar één ding: Nederlanders die massaal de grens over steken.

Duitsland grijpt wél in

De Duitse overheid heeft besloten om de accijns op benzine en diesel tijdelijk te verlagen. Het gaat om een korting van zo’n 17 cent per liter, en die moet direct merkbaar zijn aan de pomp.

Bondskanselier Friedrich Merz verwacht dan ook dat tankstations die verlaging netjes doorberekenen. Of dat ook écht overal gebeurt, is natuurlijk een tweede. Maar het idee is duidelijk: automobilisten moeten snel verlichting voelen. De maatregel geldt voor twee maanden en kost de Duitse staat zo’n 1,6 miljard euro. Geen kleingeld, maar blijkbaar wel de moeite waard.

Nederland: kijkt toe en knikt

Ondertussen doen we in Nederland… eigenlijk niks, behalve een beetje kijken om misschien de wegenbelasting te verlagen. Dat verschil merk je nu al. Brandstof in Duitsland is gemiddeld zo’n 20 cent per liter goedkoper dan in Nederland. Met de nieuwe maatregel daar bovenop wordt het verschil alleen maar groter.

Gevolg: volle tankstations net over de grens en lange rijen Nederlandse kentekens. Business as usual dus.

Meer dan alleen tanken

De Duitsers pakken het overigens breder aan. Bedrijven mogen hun werknemers een belastingvrije bonus van 1.000 euro geven om de pijn van de hoge kosten te verzachten. Om dat allemaal te betalen, wordt de accijns op tabak juist vervroegd verhoogd. Iets met schuiven in de begroting, en prioriteiten stellen.

Volgens NU.nl probeert Duitsland zo de impact van stijgende energieprijzen te dempen, die onder meer het gevolg zijn van spanningen in het Midden-Oosten.