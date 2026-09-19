Let op: vanaf deze maand kun je VEEL goedkoper tanken in Duitsland!

Het heeft wat voeten in de Duitse aarde gehad, maar het is zover: Duitsland voert twee grote maatregelen door tegen de hoge brandstofprijzen!

Naast de twee hoofdmaatregelen willen de Duitse beleidsmakers begin 2027 een onderzoek starten om met "gerichte maatregelen voor burgers die door de crisis zijn getroffen (met name mensen met een laag en middeninkomen) en bedrijven" te komen.

Ook accijnskorting in Duitsland

De meest acute maatregel is een directe verlaging van de energiebelasting op brandstoffen met 14 cent per liter. Aangezien hierover ook minder btw wordt geheven, komt de uiteindelijke prijsverlaging voor de consument uit op 17 cent per liter. Da’s net zoveel als de Nederlandse accijnskorting . Afgelopen week lag de gemiddelde Duitse benzineprijs nog op 2,259 euro per liter. Die prijs zou dus door het cadeautje van de staat naar 2,089 euro gaan. Dat is ruim 0,60 euro per liter (zeg maar 30 euro per volle tank) goedkoper dan de Nederlandse peut! Het is de bedoeling dat deze brandstofkorting op 1 oktober ingaat en van kracht blijft tot het einde van het jaar.

De Duitse regering schat dat de tijdelijke belastingverlaging burgers en bedrijven een totale besparing oplevert van ongeveer 2,5 miljard euro. Of dat volledige bedrag wordt gehaald, hangt af van de parlementaire snelheid: om de streefdatum e halen, moeten de procedures in de Bondsdag en de Bondsraad versneld worden doorlopen.

Maximumprijs

Maatregel twee is er eentje die Duitsland uit België leent: het prijsplafond. Deze maatregel ligt helaas nog niet vast. Berlijn gaat hier eerst over in gesprek met de aardolie-industrie. De Duitse overheid kan de maximale prijs voor een liter benzine baseren op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de olieprijzen en de transport- en distributiekosten. De Duitsers zullen vast een scenario zoals bij onze zuiderburen willen voorkomen. Daar verkochten pomphouders op een moment hun product tegen verlies door het prijsplafond.

Ondanks dat er nog niks vastligt, heeft de Duitse regering het doel om dit prijsplafond uiterlijk op 1 januari in te voeren. Het zou een primeur zijn in de Duitse geschiedenis. En zo blijkt: meerdere maatregelen tegen de dure benzine en diesel kan wél, kabinet Jetten.