Tanken in Duitsland wordt weer minder leuk

Voor één keer hadden de Duitse automobilisten het gevoel dat de overheid iets teruggaf in plaats van afpakte. Dat gevoel duurde alleen niet bijzonder lang. Die fijne maar tijdelijke brandstofkorting in Duitsland verdwijnt namelijk eind deze maand alweer. En dat betekent dat de prijs aan de pomp binnenkort waarschijnlijk weer de verkeerde kant op beweegt.

Het experiment is voorbij: de pomp wint meestal

Vanaf 1 juli is het gedaan met de korting. Dat betekent niet automatisch dat de brandstofprijs exact 17 cent omhoogschiet, maar de kans dat tanken goedkoper wordt lijkt ongeveer even groot als een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. De Duitse overheid zegt paraat te staan als de prijzen volledig uit de bocht vliegen. Welke noodmaatregelen dan uit de gereedschapskist worden getrokken, moeten we nog maar zien. Tot die tijd geldt vooral: zie je een Duits tankstation en heb je nog ruimte in de tank, dan weet je wat je te doen staat. Juli komt sneller dan je denkt.

Blijft tanken in Duitsland dan wel goedkoper?

Het korte antwoord: aber natürlich! De Duitse benzine gaat nu voor ongeveer 1,91 euro per liter en diesel kost er 1,88 euro per liter. Tel je daar 17 cent bij op, kom je op 2,08 en 2,05 euro per liter uit. Hier in Nederland liggen de prijzen nog steeds een flink stuk hoger. Je betaalt gemiddeld 2,49 euro voor een liter Euro95 en 2,35 euro voor een liter diesel. Afhankelijk van hoe ver je van de grens woont, loont het dus ook straks nog om in Duitsland te tanken.



Via: Autoservicepraxis

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