Tanken in het buitenland? Als je hier woont, loont het!

Accijnskorting of niet, de brandstofprijzen zijn in Nederland nog steeds stukken hoger dan in de buurlanden. Sterker nog, binnenkort wordt het verschil nog groter met de prijzen in Duitsland. Maar vanaf wanneer ben je goedkoper uit met over de grens tanken?

Op Reddit komen we (bedankt voor de tip, Michel!) een interessant staartje tegen. Een gebruiker met de username 01siners heeft een infographic gemaakt van de Nederlandse landkaart met daarin precies de afstanden waarbij het wel of niet interessant is om over de grens te tanken. Vooral het voordeel dat je behaalt bij het tanken in België is aanzienlijk. Op de peildatum (14 september 2026) betaal je in België 0,457 euro minder per liter benzine. In Duitsland is dat verschil 0,077 euro met de Nederlandse benzineprijs.

Meer dan de helft kan beter in het buitenland tanken!

Het onderzoekje gaat uit van een verbruik van 6,5 liter benzine of 5,5 liter diesel per 100 kilometer en het tanken van 45 liter brandstof. Er is onderscheid gemaakt in het voordeel voor zowel benzine- als dieselrijders en voor mensen die twee jerrycans meenemen voor wat extra goedkope peut. Je mag namelijk 240 liter aan brandstof in je auto vervoeren bovenop de peut in de tank van de auto.

De eerste categorie reikt al voorbij Eindhoven en bijna in Den Bosch. Voor wie goedkope benzine wil halen, loont het al als je in het zuiden van Gelderland en Rotterdam woont. Neem je de extra jerrycans mee, dan kunnen zelfs Amsterdammers beter een retourtje België maken. Da's krankzinnig toch?

Hoofdfoto ter illustratie: Ford Mustang GT gespot door redactie-6

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