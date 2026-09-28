Tankstation stelt eigen maximumprijs in: € 1,99 per liter benzine!

Als de overheid niet genoeg ingrijpt, wie helpt de arme benzinerijder dan aan goedkopere brandstof? In Italië is daar een oplossing voor: de benzineverkoper!

Oliebedrijf ENI gebruikt de nieuwe Duitse manier om de pijn aan de pomp te drukken. De Italiaanse peutverkoper stelt een maximumprijs in voor benzine en diesel. Je gaat vanaf vandaag € 2,19 per liter voor diesel en € 1,99 per liter voor benzine betalen. Dat is ongeveer 17 cent goedkoper dan de gemiddelde huidige Italiaanse prijzen.

Het bedrijf gaat eerst dertig dagen deze prijzen hanteren. Daarna gaat het bedrijf ‘afhankelijk van trends in de markt en het aanbod’ door met de lagere prijzen tot het einde van dit jaar.

Waarom?

ENI heeft een pragmatische reden voor de prijsverlaging: “De krimp in het aanbod van geraffineerde producten op de internationale markt. heeft de brandstofprijzen opgedreven tot een niveau dat extreem zwaar drukt op Italiaanse huishoudens en bedrijven. In deze context wil Eni een extra gebaar van solidariteit tonen aan het land, de consumenten en haar klanten.’’ Door de zelf ingevoerde maximumprijs zou ENI 100 miljoen euro minder omzet draaien. Leuk idee, maar met een winst in 2025 van 5 miljard kunnen ze dat wel hebben.

Nog een Italiaans tankstation met lagere prijzen

Ook IP (Italiana Petroli) voert een eigen maximumprijs op haar producten. Het bedrijf is overgenomen door SOCAR, een Azerbeidzjaans staatsbedrijf. Het bedrijf is ook van plan om het mechanisme naar Esso-tankstations te brengen.

De Italiaanse premier Meloni reageert vrolijk op het nieuws. Via X laat ze weten: “Na Eni heeft ook IP ervoor gekozen om de brandstofprijzen in het hele nationale grondgebied te beperken. Het is een belangrijk signaal van aandacht voor de Italiaanse gezinnen dat bevestigt dat het mogelijk is om concreet bij te dragen aan het beteugelen van de dure brandstofprijzen. Ik wil hierbij de president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, bedanken voor dit signaal van aandacht dat onze samenwerking versterkt, en de president van Socar, Rovshan Najaf. De regering zal blijven werken om de gezinnen te ondersteunen en hun koopkracht te beschermen, vooral in deze zo complexe internationale fase.’’

Voor je hoop hebt: SOCAR, IP, en ENI hebben geen tankstations in handen in Nederland of België. Maar toch, leuk idee voor Tinq? Of misschien voor Shell? De schelp pakte vorig jaar bijna 10 miljard euro winst. Je zou zeggen dat Shell daarom ook makkelijk zelf wat extra korting kan geven.

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