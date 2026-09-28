Tanktoerisme ontploft: Nederlander laat Nederlandse pomp massaal links liggen

De Nederlandse automobilist is altijd enorm flexibel als het om tanken gaat. Als de benzine aan deze kant van de grens te duur wordt, kan je natuurlijk altijd nog even de grens over voor wat goedkopere peut. En dat gebeurt nu dus massaal.

De tankdop achterna

Volgens DNB werd er in de eerste helft van 2026 met Nederlandse betaalkaarten maar liefst 25 miljoen keer afgerekend bij tankstations in België en Duitsland. Dat klinkt als veel, en dat is het eigenlijk ook. Sterker nog, dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In totaal rekenden Nederlanders daar voor zo’n 1,5 miljard euro af.

Tanken over de grens is dus allang geen hobby meer van een paar gierige Nederlanders. Maar goed, dat is het natuurlijk al een tijdje niet meer.

Dat bedrag verdwijnt trouwens niet allemaal in de tank. Want na een stukje te hebben gereden wil je uiteraard ook een bak pleur, een lauwe panini en nog een zakje snoep voor de kids. Maar alsnog: 25 miljoen transacties is echt heel veel.

Vooral België profiteert van onze liefde voor de buitenlandse pomp. Het aantal Nederlandse betalingen bij Belgische tankstations steeg met 33 procent naar 11,3 miljoen. Duitsland mocht 14,2 miljoen Nederlandse transacties bijschrijven, 11 procent meer dan vorig jaar.

De Nederlandse pomp heeft pech

In Nederland is het ondertussen iets minder gezellig. Nederlandse tankstations verwerkten in de eerste helft van dit jaar 187 miljoen kaarttransacties. Dat is 3 procent minder dan een jaar eerder.

De omzet steeg daarentegen wel met 4 procent naar 6,6 miljard euro. Dat klinkt misschien alsof de pomphouders zich geen zorgen hoeven te maken, maar het komt natuurlijk allemaal door die absurde brandstofprijzen. Minder bezoeken, maar bij ieder bezoek wel harder aftikken. Een typische Nederlandse manier om klanten kwijt te raken.

En het prijsverschil met de buren helpt natuurlijk niet mee. In België lag de maximumprijs voor benzine eind vorige week op 2,058 euro per liter. Dat was ongeveer 67 cent minder dan in Nederland. Diesel scheelde zo'n 49 cent per liter.

Duitsland gooit er nog wat korting tegenaan

Alsof dat nog niet genoeg is, komt Duitsland ook nog met een accijnsverlaging van ongeveer 17 cent per liter.

DNB wijst trouwens niet één-op-één de brandstofprijzen aan als oorzaak van het toegenomen grensverkeer. Ook vakantiegangers en veranderd reisgedrag spelen mee. Maar kom op: als je onderweg bent en aan de andere kant van de grens tientallen centen per liter kunt besparen, hoef je geen wiskundige te zijn om de rekensom te maken toch?

Sterker nog, het derde kwartaal is traditioneel al drukker door vakanties. Het tanktoerisme kan dus nog verder toenemen.

De zuinigste tankbeurt is tegenwoordig blijkbaar eentje waarvoor je eerst naar het buitenland rijdt.

Ga zo door Nederland.

Via onze vrienden van BNR.

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