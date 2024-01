Taycan koplampen worden op uiterst brutale wijze gejat

Taycan koplampen zijn ineens immens populair. En ze worden op echt heel slordige wijze gestolen, echt hondsbrutaal!

“Weet je het nadeel is van Amsterdam? Je kan alleen op de heenweg naar de radio luisteren!” Nee, die grap hebben wij niet zelf bedacht, maar een uitstekende cabaretier waarvan we even de naam zijn vergeten. Sorry Seth Gaaikema. Of Hans Dorrestein.

Maar waar vroeger autoradio’s en wielen het meest in trek waren om te stelen, ligt dat tegenwoordig iets anders. Bij met name Duitse auto’s zijn opties enorm in trek, zeker omdat de premiummerken Audi, BMW, Mercedes-Benz hun auto’s standaard echt heel erg kaal afleveren. Zo erg als vroeger is het al lang niet meer. Je kan nu gewoon een standaard 320i kopen en daar tot in lengte van dagen tevreden mee zijn, maar er zijn tegenwoordig zóveel opties mogelijk op een auto, dat je altijd meer wil.

Hele dure opties

Echter, bij Porsche hebben ze het verkopen van opties tot een kunst verheven. Een ingewijde van Porsche verklapte dat er op een 911 ongeveer 20-25% marge zit, maar dat dat richting de 50% gaat als alle opties zijn aangevinkt. Dat doet Porsche niet alleen door de auto’s standaard relatief kaal af te leveren, maar ze bieden ook een hoorn des overvloeds aan opties.

Jullie aller @wouter vatte het met de Taycan heel erg mooi samen: je moet eerst voor 20 mille aan opties selecteren voordat je aan de opties kan beginnen. Grotere accu, lederen interieur, mooie wielen, leuk kleurtje en wat klein grut en je zit al op 20.000 euro aan opties. Maar ja, er zijn ook zat mensen die een Porsche Taycan kiezen en dan een beperkt aantal opties kiezen. Wellicht omdat de baas een maximum heeft ingesteld of dat het einde van de bankrekening in zicht komt.

Taycan koplampen

Dus wat krijg je dan? Nou: een hele hoop gevallen van diefstal. En daarbij gaan de dieven niet omzichtig te werk. In dit specifieke geval horen we James May al keihard CLARKSOOOOOOON!!! roepen. Niet zozeer vanwege de diefstal, maar hoe slecht het is gedaan. Het lijkt namelijk erop dat de dieven simpelweg met een betonschar rücksichtlos aan de gang zijn gegaan. We zeggen rücksichtlos, want het gebeurde in Düsseldorf, vlak over de grens.

Voor de Porsche Taycan zijn er maar liefst 5 (!) opties als het gaat om koplampen. Standaard krijg je normale LED-koplampen. Optioneel kun je kiezen voor PDLS Plus, dat is dan 1.220 extra. Maar wil je Led Matrix koplampen met PDLS Plus, dan ben je 3.041 euro kwijt. Diezelfde lampen in de kleur Glacier Blue (Exclusive Manufaktur) kosten je 3.538 euro. Hetzelfde ben je kwijt voor die koplampen met donkere, matzwarte afwerking.

Dus ja, als het dievengilde een volgepakt exemplaar ziet, kunnen ze relatief snel de koplampen verwijderen om vervolgens deze op de ‘zwarte’ markt te verkopen. Er zijn zat Taycans met normale koplampen waarvan de eigenaar kennelijk een upgrade wil. Het fenomeen is overigens niet nieuw. Ook bij de Porsche Cayenne (check hier) 911 (hier), en Panamera (hier) van de vorige generatie kwam dit voor. Het houdt dus niet op, niet vanzelf.

Imagecredits: No_Supermarket9751 via Reddit

Met dank aan Martijn voor de tip!