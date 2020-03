Te koop in Nederland: Pullman met een bijzonder verhaal

Deze parel combineert het beste van twee werelden: een statige klassieke uitstraling met moderne luxe.

Voordat Mercedes onder de naam Maybach op niet al te succesvolle wijze de markt van de toplimousines betrad was daar Pullman. Dit label was voorbehouden aan de absolute vlaggenschepen van het merk. In de jaren ’60 en ’70 was dat de Mercedes 600 Pullman. Hoewel het uiterlijk het niet verraadt is deze specifieke Pullman uit ’75 met veel oog voor detail gemoderniseerd.

Wat is er namelijk met deze auto gebeurd? In opdracht van een sjeik heeft Mercedes de auto voorzien van alle moderne luxe van een Maybach. De Maybach uit 2007, wel te verstaan. Het is namelijk al weer even geleden dat Mercedes de opdracht binnenkreeg.

Dit betekent dat de Pullman nu bijvoorbeeld voorzien is van elektrisch verstelbare stoelen met verwarming en koeling, een groot uitschuifbaar DVD-scherm, Dolby Surround System, een koelkast met minibar en uitklapbare werktafels. Je komt dus helemaal niks tekort. Ook het vermelden waard is de kleur: Perlmutt Weis Metallic. Als de auto binnenstaat lijkt deze gewoon wit, maar in de zon lijkt het opeens een andere auto dankzij het prachtige parelmoereffect.

Blijkbaar was het ombouwen een hele klus, want de auto werd pas in 2014 voltooid. In die zeven jaar hadden de Duitsers er zo’n 4000 manuren en €3 miljoen ingestoken. Helaas voor Mercedes had de sjeik inmiddels zijn interesse verloren. Iemand met goede connecties nam de auto over voor een onbekend bedrag en stopte hem weg onder een doek. Al die tijd was er niets van dit unieke project naar buiten gekomen.

Tot deze week. De Pullman duikt nu namelijk opeens op in Nederland. Auto Leitner heeft dit unieke slagschip namelijk op weten te duikelen en biedt hem nu te koop aan. Vraagprijs? €2.150.000,00 ex. btw. Dat is fors meer dan een ‘doorsnee’ Pullman, maar dat is dan ook alles behalve een doorsnee Pullman. Alle smakelijke details en foto’s zijn te bekijken op de website van Auto Leitner.

Via: Quote

Foto’s: Auto Leitner