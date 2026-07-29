Teambaas bevestigt: Verstappen zal een de bittere pil moeten slikken

Dat Max Verstappen zijn RB22 afgelopen weekend naar een tweede plek sturen, heeft hij volledig aan zichzelf te danken. De auto die hij van Red Bull mee heeft gekregen zou het eigenlijk niet moeten kunnen. Iets wat volgens teambaas Laurent Mekies van het team ook zo blijft. Maar dat is eigenlijk ook het goede nieuws...

Volgens de Fransman is het namelijk gedaan met de RB22. Er komen geen grote ontwikkelingen meer en er komt dus ook geen inhaalslag meer die te vergelijken in met vorig jaar, stelt Mekies tegenover de Telegraaf. Daarmee sluit hij niet helemaal uit dat de upgrades die nog in de pijplijn zitten er niet voor kunnen zorgen dat het gat tussen andere topteams verder gedicht worden, maar hij geeft er wel mee aan dat het tot het van dit seizoen vooral op de stuurmanskunsten van Verstappen aankomt. Enkel daarmee zal het grote verschil gemaakt kunnen worden.

Winnen kan nog steeds, soort van...

Volgens Mekies heeft Verstappen zelfs nog reële kansen op een podium: "Kijk, als je drie tienden van een seconde langzamer bent dan de kop van het veld, is dat normaal gesproken behoorlijk lastig. Maar in Oostenrijk zaten we bijvoorbeeld veel dichterbij en in Hongarije was het nu alleen Norris wiens snelheid we niet konden evenaren gedurende de race", legt hij uit.

Dat Verstappen dus maar moe accepteren dat hij er nog harder aan zal moeten trekken dit seizoen, is blijkbaar het goede nieuws. Het feit dat Red Bull de handdoek nog net niet in de ring gooit, betekent voornamelijk dat het zich al gaat richten op de auto voor volgend seizoen. Het grote verschil is dat er nu blijkbaar niet heel veel meer te halen valt zoals bijvoorbeeld een kampioenschap voor Max.

"We zitten in een heel andere situatie dan vorig jaar, toen we vol in een inhaalrace zaten en tot het einde meededen om de titel. Dus je zult ons dit seizoen niet zo zien pushen als destijds. Na de zomerstop zal de meeste aandacht verlegd worden naar de auto van volgend jaar, dat is denk ik heel normaal. Er zullen nog wel updates aankomen dit jaar, maar dus wel minder dan we in 2025 hebben gedaan", aldus de teambaas.

Dit zagen we al aankomen

Mekies verklaart daarnaast nog dat de achterstand van dit moment eigenlijk verwacht was. Dat zou mede door de integratie van de eigen motor komen. Iets waarbij Red Bull in acht had genomen dat het meer voeten in de aarde zou hebben om goed te krijgen. Toch denkt de topman dat de vooruitgang erin zit. "Je moet ook de uitdaging van het integreren van onze eigen motor niet onderschatten. Daar betalen we nu de prijs voor. Maar op de lange termijn zal het zich meer dan terugbetalen. Ja, de eerste helft van het seizoen was een beetje een achtbaan, maar we gaan de goede kant op en hebben in de laatste vier races gestreden om podiumplaatsen."

Hoe graag Max ook wil en hoe hard hij ervoor wil strijden, zijn team heeft de focus op volgend jaar om hem, mits hij blijft, dan van een gevechtsklare en kampioenschapswaardige machine te voorzien.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover