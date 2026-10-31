Je mag ook helemaal niets meer in de Formule 1

Het weekend begint lekker bij Red Bull. Eerst raken twee coureurs van de beide Red Bull-teams onnodig met elkaar in gevecht, dat de auto's beschadigd raken en de FIA straffen uitdeelde, daarna lijkt het buiten de auto ook niet heel lekker te gaan met wat 'onacceptabel gedrag' van weer een andere Red Buller, of moeten we zeggen Red Bully. Sorry, we gaan al...

Na het akkefietje van Max Verstappen en Liam Lawson dat resulteerde in schade aan de auto en een gridstraf van één plek voor beide coureurs, is nu ook Isack Hadjar op het matje geroepen bij de stewards. De Fransman gedroeg zich prima in de auto, maar tussen de oefensessies door was dat niet het geval. Tijdens zijn wandeling naar de paddock werd hij namelijk 'belaagd' door een fan. Daar was hij niet van gediend.

Vervelende fans...

Hadjar deed een poging om de fan, die probeerde zijn arm om de coureur te slaan om een selfie te maken, van zich af te houden. De fan bleef aanhouden, waarna de teamgenoot van Verstappen er wel genoeg van had en hem een duw gaf als een soort reprimande voor zijn aanhouden terwijl dit duidelijk ongewenst was.

Het hielp niet mee dat de fan een selfie wilde terwijl Hadjar overduidelijk niet heel blij was. De coureur kampt tot dusver met motorproblemen, waardoor hij slechts 21 rondes in de eerste oefensessie kon rijden. Daarbij zette hij tijden neer waarover je niet naar huis zou willen schrijven.

Toch vinden de stewards het gedrag van de Franse coureur onbegrijpelijk. Hij is op het matje geroepen voor "Vermeende schending van artikel 12.2.1.l van het Internationaal Sportreglement van de FIA – Wangedrag, in verband met een incident dat zich vandaag in de Formule 1-paddock heeft voorgedaan" Of er ook een straf uit voortkomt, moet nog blijken. Vooralsnog mag Hadjar op z'n minst de plek waarvoor hij zal gaan kwalificeren, ook behouden.

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