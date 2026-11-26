De Porsche 911 heeft door de jaren heen heel flink wat toffe en iconische onderdelen geproduceerd. En sommige daarvan zijn zo herkenbaar dat je ze eigenlijk niet eens hoeft uit te leggen. Gelukkig voor ons grijpt TechArt terug naar zo'n heerlijke klassieker. De Duitse tuner brengt namelijk een hele bekende spoilerstijl terug, maar dat is nog lang niet alles.

De whale tail keert terug

TechArt komt met de nieuwe GTstreet, een tuningpakket voor de Porsche 992.2-generatie. Het pakket heeft een hoop te bieden, maar de absolutie blikvanger is natuurlijk de whale tail/tea tray-spoiler. Een gave moderne interpretatie van de iconische spoiler van de Porsche 930 Turbo. De spoiler behoudt trouwens gewoon zijn actieve verstelbare functie. Is dit weer net wat te retro voor je, dan kan je ook voor een traditionele GT-vleugel met vier verstelbare standen kiezen. Maar dat zou je niet doen toch?

Uiteraard is er nog meer. De spoiler is namelijk onderdeel van een complete carbon bodykit. Deze bestaat onder meer uit een sappige aangepaste frontspoiler met aeor-flaps, dikke aerodynamisch gevormde spatborden met geïntegreerde remventilatie, een setje sideskirts en een aangepaste achterbumper inclusief diffuser.

Dat mag je dus met gerust hart een toffe upgrade noemen. Daarnaast is het trouwens niet alleen maar show & no go. TechArt heeft het hele pakket in de windtunnel ontwikkeld en zegt dat de auto bij 140 km/u 175 procent meer downforce genereert dan een standaard 911 Turbo S. Die overigens al enorm snel is.

Naast al dat moois is ook de motorkap aangepakt en 1,2 kilo lichter geworden. De nieuwe FORMULA IX Race-velgen zijn toffe gesmede monoblock-wielen in een mooi klassiek spaakdesign. Samen zijn ze vier kilogram lichter dan de standaardwielen.

Uiteraard wordt de hele auto ook wat lager gelegd, 35 millimeter om precies te zijn. Voor de bangeriken onder ons die bang zijn de complete neus van de auto af te rijden, geen stress. Het optionele Noselift-systeem kan de voorkant weer wat omhoog brengen als jij weer eens zo'n vervelende verkeersdrempel tegenkomt.







Ook wat meer vermogen

Naast die toffe upgrade van het exterieur, gebeurt er onder de kap ook het één en ander. De Techtronic Powerkit geeft de Porsche 911 Turbo S een anabolenkuurtje die het vermogen naar 811 pk en 940 Nm koppel brengt. Dat is dus 100 pk en 140 Nm meer dan een standaard Turbo S. Met die cijfers zou de auto in 2,4 seconden de 100 moeten bereiken, in 7,6 seconden van 100 naar 200 km/u moeten gaan en een topsnelheid hebben van 322 km/u.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is komt de tuner met een hele reeks uitlaatsystemen aan. De sportuitlaat is voorzien van kleppen en heeft Europese typegoedkeuring. Wie echt een hekel aan zijn buren heeft kan kiezen voor de racing-uitlaat met 200-cell sportkatalysatoren. Die is alleen niet straatlegaal, dat is wel jammer.

Ook het interieur wordt aangepast, met verschillende personalisatiepakketten en mogelijkheden voor leer, Alcantara, carbon, borduursels en andere details. TechArt bouwt maar 100 exemplaren van de nieuwe GTstreet dus als je interesse hebt moet je er snel bij zijn.