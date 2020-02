‘Aantal laadpalen moet sneller groeien’

Die laadstress is toch niet helemaal ongegrond met zo weinig laadpalen.

Eerder deze week schreven we al dat laadstress het nieuwe range anxiety is. Mensen maken zich op diverse vlakken zorgen omtrent het opladen van elektrische auto’s. Dit vormt een belemmering om zo’n auto aan te schaffen. Iemand die ook een beetje last heeft van laadstress is Jeroen Kruishof. Volgens hem zijn er te weinig laadpalen. De directeur van leasemaatschappij ALD Automotive luidt in de Telegraaf namelijk de noodklok.

Kruishof geeft aan dat hij zich “grote zorgen” maakt om de laadinfrastrucuur van ons land. Volgens hem zouden er met het huidige verkoopniveau maar liefst 120 nieuwe laadpalen per dag geplaatst moeten worden. Dat tempo ligt nu een stuk lager: op zo’n 23 laadpalen per dag. Volgens Kruishof gaat dat dus veel te langzaam.

ALD verwacht een flinke groei in elektrische auto’s het komende jaar omdat er veel goedkopere elektrische modellen op de markt zijn of komen. Denk daarbij aan de Volkswagen ID.3, de Honda e, de Mini Cooper SE, de Corsa-e en de Peugeot e-208. Deze auto’s hebben allemaal een vanafprijs van onder de €40.000. Het aanbod van betaalbare EV’s neemt dus in een snel tempo toe.

Vorig jaar was er al een flinke stijging te zien in de verkopen van elektrische auto’s. Dit was wel voor een groot deel te danken aan het bijtellingsvoordeel. Met de stijging naar 8% bijtelling is dit voordeel gehalveerd. Door de stroom (pun intended) aan nieuwe goedkopere elektrische auto’s is het wel aannemelijk dat de verkoop van EV’s alsnog verder zal stijgen. Of het tempo van installatie van laadpalen echt zo drastisch omhoog moet als Kruishof stelt valt nog te bezien, maar er is in ieder geval werk aan de winkel.

