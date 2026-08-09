Goed en slecht nieuws over de terugkeer van de AMG V8

We moeten het Mercedes nageven: er lijkt geleerd te worden van hun fouten. Het uitfaseren van de V8 ging niet helemaal lekker en de markt wil 'm graag weer terug. Ook de mispeer voor de Mercedes-AMG C63 S E-Performance was niet een kleintje. Goed, de V8 keert dus terug, maar niet overal en ook niet direct.

Tegen het einde van 2026 zouden we al de uitrol gaan zien van de eerste nieuwe modellen van AMG met V8. Dat bevestigt Michael Scheibe, opgepakt door grappig genoeg BMWBlog. Na de viercilinder versies van de AMG C63 S en GLC 63 S, is het welkom dat die auto's hun V8 weer terug krijgen. Mocht je dat hopen, is er niet louter goed nieuws.

De eerste modellen met V8 zijn namelijk naar verwachting de SUV's en we denken dan dat specifiek de GLE 63 wordt bedoeld, want nu zijn enkel de GLS 63 en GLE 63 S Coupé er. Aangezien de laatste GLE eigenlijk een forse facelift is, lijkt het niet geheel verrassend te zijn om daar de V8 in te blijven lepelen zoals zijn zustermodellen. Ook de GLC 63 S zien we nog wel verschijnen, toch weer met V8. En ja, dat betreft de benzine-GLC, niet het model dat we nu kennen als de volledig elektrische.

Geen AMG C63 met V8

Eerst de SUV's, maar goed, dat is dus best begrijpelijk. Daarna de lagere modellen. Om maar gelijk even duidelijkheid te scheppen: er komt GEEN nieuwe AMG C63 S met V8. Mercedes wil een compromis sluiten door de C63 te voorzien van een PHEV-setup met de zescilinder uit meerdere AMG 53-modellen. Beter dan een vierpitter, maar het tijdperk C-Klasse met V8 blijft dus wel afgesloten.

'Normale' CLE met V8

Er komt binnenkort een bijzondere CLE AMG aan: de Mercedes-AMG CLE 63 'Mythos'. Een soort Black Series-achtige versie van de CLE. Er komt dus ook een 'normale' AMG CLE 63 S. Grappig genoeg kun je de CLE een beetje zien als de opvolger van de C-Klasse coupé, dus wellicht toch nog iets van C-Klasse-DNA met V8. De CLE wordt echter iets hoger in de markt geplaatst om ook de E-Klasse op te volgen. Over een E63 S is nog niets gezegd, maar het klinkt logisch dat die ook weer met V8 komt.

BMW-concurrentie

Er zijn meerdere redenen waarom Mercedes terugkrabbelt wat betreft hun downsizing-project. De AMG V8 lijkt toch belangrijker te zijn dan het merk dacht. Volgens BMWBlog is de concurrentie met BMW ook een reden. De Beieren hebben alle motoren precies zo gehouden zoals ze zijn, maar dan met elektrificatie waar mogelijk. Ook zij overleven de strengere regels. Het zet je toch aan het denken: als Mercedes meent dat grote motoren eruit moeten vanwege het milieu, maar BMW kan ze blijven bouwen, dan gaat men liever naar de BMW-dealer.

Dat weten we niet zeker, wel weten we zeker dat de AMG V8 een dikke comeback gaat maken. Zodat Mercedes zich wellicht weer kan mengen in de goedkoopste auto's met V8 van Nederland, zoals de M5 en XM.

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