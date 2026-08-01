Witte Huis bestelt 250 dikbolides met ronkende V8

Denk hier nog maar eens aan, als u vanavond een velletje minder papier gebruikt bij het afvegen van de chocolate starfish. Het Witte Huis heeft het wagenpark versterkt met 250 exemplaren van de bombastische Cadillac Escalade.

Het is toch een icoon van de Amerikaanse auto-industrie, de Escalade . Elke rapvideo in 2003 was niet compleet zonder zo’n ding op de achtergrond en ook in 2026 bestaat het vlaggenschip van Cadillac nog steeds. En Donald Trump is er ook gecharmeerd over.

Na een korte verkering met Tesla’s kiest Trump nu voor een ander merk. Elektrificatie, duurzaamheid en een groen imago? Welneen. 250 maal Cadillac Escalade met een ronkende 6.2 liter grote V8. De aankondiging kwam uit de mond van Donald Trump zelf, tijdens een toespraak bij een General Motors-fabriek in Michigan deze week. Volgens de president is de keuze simpel: “We look sharp in those Escalades.”

In de Verenigde Staten zal niet iedereen blij zijn met deze aanbesteding van de federale regering. De peperdure oorlog met Iran maakt de president niet populairder, daar helpt een pittige aanbesteding voor luxe Caddy’s ook niet bij. Maar het zal Trump allemaal een zorg zijn. Hij wil er knap bij rijden en dat moet blijkbaar in het vlaggenschip van Cadillac. De Escalade is een rijdend symbool van overdaad en past wat dat betreft weer uitstekend bij het imago van de Amerikaanse president.

Er is in elk geval een plek waar ze wel blij zijn met deze aanbesteding en dat is in Michigan. Met een order van 250 auto’s heeft General Motors er weer een mooie bestelling bij. Misschien moet die nationalistische wind ook eens waaien door Den Haag. Het hele ambtenarenapparaat aan de Donkervoort. Hop.

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