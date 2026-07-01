Terwijl de wegen wegrotten, gaat Nederland investeren in nieuwe laadpalen

Wie regelmatig over de Nederlandse snelwegen rijdt, weet dat ons wegennet nou niet bepaald overal even fris meer aanvoelt. Scheuren in het asfalt, lapwerk dat inmiddels zelf onderhoud nodig heeft en viaducten waar regelmatig aan gesleuteld wordt: het hoort inmiddels een beetje bij Nederland. Toch kijkt Den Haag ondertussen opvallend vooruit. Niet naar het asfalt want daar is geen geld voor, maar naar de tankstations ernaast.

De verzorgingsplaats van morgen

Minister Vincent Karremans heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor de zogeheten ‘verzorgingsplaats van de toekomst’. Verwacht geen hypermoderne pitstraat met robotbarista’s en massagestoelen, want de plannen zijn vooral praktisch. Het doel van dit alles is om verzorgingsplaatsen beter te laten aansluiten op de veranderende mobiliteitsmarkt. Precies, dat betekent inspelen op de gigantische vraag naar laadpalen zonder gelijk het hele tanken af te schrijven.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, want tegelijkertijd groeit ook de behoefte aan extra parkeerplekken voor vrachtwagens. Meer ruimte, betere routing en duidelijkere bewegwijzering moeten dit allemaal gaan verbeteren.

Gelukkig gaat niet elke verzorgingsplaats er hetzelfde uitzien. Nee, de overheid wil juist meer variatie in het aanbod. De ene locatie focust meer op laden, de andere op tanken, winkels of voorzieningen voor vrachtverkeer. Klinkt als een geweldig plan toch?

Nieuwe spelregels voor ondernemers

Voordat we nu gelijk met z'n allen de hooivorken en fakkels pakken en op het Malieveld gaan staan schreeuwen, is het belangrijk om te benadrukken: de overheid zet hier niet simpelweg een zak geld neer voor al deze nieuwe plannen. Het wetsvoorstel draait vooral om nieuwe spelregels voor exploitanten.

Vergunningen voor tanken, laden en winkels worden voortaan afzonderlijk geveild. Daardoor krijgen zowel gevestigde partijen als nieuwkomers een kans om een plek langs de snelweg te bemachtigen. Zo moet concurrentie ontstaan op prijs, service en kwaliteit. Een vergunning geldt straks maximaal 15 jaar. Daarna wordt opnieuw gekeken wie de beste propositie heeft.

Tegelijk ontstaat er voor ondernemers weer meer zekerheid, omdat er na vergunningverlening in principe geen nieuwe concurrerende voorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats bijkomen. De timing is bovendien belangrijk. Tussen 2028 en 2030 lopen op meer dan 150 verzorgingsplaatsen bestaande vergunningen voor laadvoorzieningen af. Zonder een nieuw systeem zouden laadpunten daar zelfs kunnen verdwijnen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Meer laadmogelijkheden en veiligere truckparkings zijn natuurlijk prima ontwikkelingen. Maar het wringt en schuurt natuurlijk aan alle kanten. Want terwijl automobilisten dagelijks over kapot asfalt en langs infrastructurele hoofdpijndossiers rijden, ligt er in Den Haag wel alvast een uitgebreide visie klaar voor het tankstation van morgen. Dus...

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