Terwijl Land Rover rechtszaak uitvecht komen Chinezen met nóg ergere kloon

Zoals je hebt kunnen lezen op onze site, ligt Land Rover in de clinch met BYD over hun Defender-kloon. Er zijn zelfs invallen gedaan bij de Europese hoofdkantoren van BYD in Nederland, maar Land Rover is nu weer teruggefloten en moet de in beslag genomen documentatie vernietigen. Terwijl deze saga aan de gang, is lanceert een ander Chinees merk doodleuk een Defender-kloon die nog erger is.

In China is gisteren de Xingtan 5X gelanceerd. Dit is een product van BAIC, een concern dat we hier in Europa niet kennen, maar wel een grote speler is in China. Ze hebben ook joint-ventures met Mercedes en Hyundai.

Als je dacht dat de BYD Ti 7 een schaamteloze Defender-kloon was, dan heb je deze auto nog niet gezien. Niet alleen de algehele proporties, zwarte raamstijlen en vierkante wielkasten zijn gekopieerd van de Defender, ook in de koplampen en de achterlichten zijn duidelijk Defender-invloeden te zien. Zelfs het zwarte element voor de voorportieren hebben ze overgenomen. Het lijdt geen enkele twijfel dat de Chinezen keihard hebben afgekeken.

De Xingtan 5X is nog iets groter dan de Defender 110, met een lengte van 4,86 meter. De Temu-Defender heeft wel andere aandrijflijnen. Chinezen hebben de keuze uit een volledig elektrische versie of een plug-in hybride met een 1,5 liter motor.

Stuk goedkoper

Uiteraard is deze Xingtan wel een stuk goedkoper dan the real deal. Je kunt er op dit moment eentje bestellen in China voor omgerekend € 17.200. Een Defender 110 kost daar bijna een ton, dus het prijsverschil is redelijk bizar.

Of de Chinezen nog consequenties gaan ervaren voor hun plagiaat? Waarschijnlijk niet. Land Rover is BYD pas aan gaan klagen toen ze hun Defender-kloon in het Verenigd Koninkrijk gingen leveren. De Xingtan 5X lijkt voorlopig in China te blijven. En daarnaast blijkt het juridisch best een lastig verhaal om Chinese copycats aan te pakken. Helaas…