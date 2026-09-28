Tesla Model X zorgt voor een nogal opmerkelijke rechtszaak

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Het zal je maar gebeuren

Het zal je maar gebeuren

Het zal je maar gebeuren

Een rood verkeerslicht betekent normaal gesproken dat je even moet wachten. Maar volgens een Amerikaanse Tesla-eigenaar had zijn Model X daar andere ideeën over. De SUV zou namelijk plotseling volle pijp door rood zijn gereden.

Van stilstaan naar chaos

Het verhaal speelt zich af in Kirkland, in de Amerikaanse staat Washington. Daar stond meneer Linh Nguyen op 29 juni 2023 met zijn 14-jarige dochter in een Model X te wachten bij een verkeerslicht.

Volgens de aanklacht ging het daarna nogal rap. De Tesla zou namelijk zonder dat Nguyen gas gaf plotseling zijn weggereden en de kruising over zijn gevlogen. De korte sprint eindigde tegen een stoeprand en er werd gelukkig niemand anders geraakt. Dat is toch altijd wel fijn in zo'n situatie.

Dat klinkt allemaal natuurlijk heel vervelend, maar volgens het slachtoffer bleef het daar dus niet bij. Hij stelt dat hij vervolgens geprobeerd heeft de auto te kalmeren, maar dat remmen en sturen volgens hem niet hielp.

Best vervelend op zo'n moment.

Nguyen zegt door het incident onder meer aan zijn nek, rug, schouder en knieën gewond te zijn geraakt. Ook zijn dochter zou gevolgen van de crash hebben ondervonden. De familie heeft daarom Tesla voor de rechter gesleept.

Tesla weet waarschijnlijk wat er gebeurde

Het interessante is dat er waarschijnlijk meer beschikbaar is dan alleen het verhaal van de boze bestuurder. Een moderne Tesla houdt namelijk nogal wat bij. Hoe hard reed de auto? Was het gaspedaal ingedrukt? Werd er geremd? Wat deed het stuur? En welke rijassistentiesystemen waren op dat moment actief?

Als de Model X daadwerkelijk zelf ervoor koos om te gaan dragracen, zou dat dus ergens in de elektronische administratie terug te vinden moeten zijn. En als de bestuurder per ongeluk het verkeerde pedaal intrapte, kan die data mogelijk een heel ander verhaal vertellen.

Daar zit ook meteen een belangrijk dingetje: vooralsnog is helemaal niet vastgesteld dat de Tesla er zelfstandig vandoor ging.

Niet de eerste keer hoor

Het onderwerp is niet helemaal nieuw voor Tesla. De Amerikaanse NHTSA onderzocht namelijk eerder 118 meldingen van onverwachte acceleratie bij Tesla's. In de gevallen waarin voertuigdata beschikbaar was, wees die volgens de toezichthouder op het per ongeluk intrappen van het verkeerde pedaal. Er werd daarbij geen bewijs gevonden voor een technisch defect dat de acceleratie veroorzaakte.

Maar goed, er zijn vaker meldingen geweest van Tesla’s die na een software-update met FSD ingeschakeld gewoon door rood reden.

Dat maakt dit verhaal natuurlijk extra sappig. De kans is uiteraard groot dat ook hier de man gewoon het verkeerde pedaal intrapte, maar wie weet.

Tot die tijd blijft het bij twee versies van hetzelfde verhaal. De bestuurder zegt dat de auto besloot om te gaan. Tesla krijgt straks de kans om uit te leggen of dat ook echt zo was.

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