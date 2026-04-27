Tesla begint eindelijk met Cybercab-productie

Kijk eens aan: Tesla maakt het nu dan echt tastbaar. Na jaren van beloftes en grootse plannen is de productie van de Cybercab dan echt van start gegaan. De Tesla robotaxi is er dus, alleen nog niet helemaal in het tempo dat ooit werd geschetst.

Van belofte naar bandwerk

De Cybercab, Tesla’s visie op een volledig autonome taxi, rolt nu daadwerkelijk van de productielijn in Texas. Op beelden is te zien hoe meerdere exemplaren de fabriek verlaten, klaar om de eerste meters te maken zonder dat daar nog een mens aan te pas hoeft te komen. Tenminste, dat is het idee.

De Cybercab werd al in 2024 aangekondigd als dé volgende stap in mobiliteit. Een auto zonder stuur of pedalen, die je simpelweg oproept en je van A naar B brengt. Klinkt een beetje als sciencefiction, maar het gaat dus echt gebeuren.

Rustig aan, Elon

Wie dacht dat Tesla meteen miljoenen robotaxi’s de weg op zou sturen, moet nog even geduld hebben. De productie komt namelijk langzaam op gang. Heel langzaam. Waar eerder nog werd gesproken over gigantische aantallen, geeft Tesla nu zelf aan dat het tempo in de beginfase beperkt blijft. Logisch ook: nieuwe technologie, nieuwe processen en een toeleveringsketen die nog moet worden opgebouwd. Zelfs bij Tesla kun je dat niet even snel uit de grond stampen.



Concurrentie wacht niet

Ondertussen zitten concurrenten bepaald niet stil. Bedrijven als Waymo en Zoox rijden al rond met zelfrijdende taxi’s in meerdere Amerikaanse steden.

Tesla loopt dus achter, al test het merk zijn eigen systemen inmiddels ook in Texas, zij het nog met aangepaste Model Y’s en niet met de uiteindelijke Cybercab. En dan is er nog de kwestie veiligheid, want toezichthouders kijken kritisch mee naar Tesla’s zelfrijdende technologie na eerdere incidenten.

Het einddoel is natuurlijk een landelijk netwerk van robotaxi’s die volledig zelfstandig opereren. Geen stuur, geen pedalen, geen bestuurder, GEEN ONGELUKKEN en hopelijk geen wereldoverheersing.