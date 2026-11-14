Tesla begint publieke verkoop van de Cybercab, maar met addertjes onder het gras

Goed nieuws voor de mensen die van Tesla houden maar autorijden haten: de Amerikaanse autobouwer is begonnen met de verkoop van de stuurloze Cybercab. Nou ja, verkoop is een groot woord. En het is sowieso nog maar de vraag of je de auto mag kopen...

Het klinkt allemaal een beetje vreemd als je erover nadenkt: Tesla start de verkoop van een auto die officieel de weg nog niet op mag en waar nog vollop mee getest wordt in zeer beperkte regio's in Florida en Texas. Wat moet je dan met zo'n auto? Wordt ie afgeleverd en moet je hem op de oprit of in de garage parkeren tot de overheid eindelijk heeft besloten dat je hem mag gaan gebruiken?

Musk houdt zich aan z'n belofte

Nee, zover gaan ze niet bij Tesla. Tenminste, niet echt. Elon Musk en zijn onderdanen zijn namelijk gestart met het uitnodigen van een select groepje mensen die het voorrecht krijgen om de Cybercab voor 29.990 dollar te mogen kopen, mits ze een aanbetaling van 1.000 dollar doen. Die aanbetaling krijgen ze overigens niet terug als de autobouwer ineens beslist dat de Cybercab toch niet geleverd wordt. Al is die kans relatief klein, aangezien de productie al gestart is en de leverdatum geschat wordt op december 2026.

Maar dan zijn we er nog niet, want de Amerikaanse autobouwer heeft nog meer eisen voor je überhaupt in aanmerking komt voor een taxi die je niet zelf kunt besturen. Zo moet je namelijk in dezelfde regio wonen waar de robotaxi's op dit moment getest worden. Ook moet je accepteren dat je, zo lang je de auto bezit, vast zit aan een abonnement van 299 dollar per maand. Zonder dat abonnement doet hij simpelweg niets. Maar tegelijk zit er ook 'regulier onderhoud' verwerkt in het maandbedrag.

Niemand weet of het ook mag

Al met al blijft het opmerkelijk dat Tesla begonnen is met de verkoop van een auto zonder stuur en pedalen die enkel in gebieden mag rijden waar ermee getest wordt. En zelfs dan is het nog de vraag of particulieren de auto's in eigen beheer mogen inzetten. De testvergunningen gaan immers via Tesla. Ook de Amerikaanse verkeerswaakhond, de NHTSA, is daar nog niet over uit. Het heeft nog steeds geen officiële goedkeuring voor gebruik van de auto's op de openbare weg afgegeven.

En zelfs dan blijft het geheel nog een rare propositie. Voor 30k koop je eigen je privé-taxi waar je alsnog 300 dollar per maand aan kwijt bent. Als je dat bedrag over een paar jaar uitsmeert, dan zijn dat heel veel ritjes met de lokale Uber. Maar dan kan je natuurlijk niet stoer doen dat jij naast je Cybertruck ook de een Cybercab hebt en daarmee veel beter bent dan de rest van de weggebruikers. Tot de Cybercab een fietser aanrijdt terwijl jij achter het niet-stuur zit en er een juridisch gevecht begint om uit te vogelen wie er nu verantwoordelijk was. Daarbij weet je nu al zeker dat Tesla de beschuldigende vinger naar jou wijst.