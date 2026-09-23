Tesla belandt opnieuw in de rechtbank wegens racisme

Tesla is natuurlijk helemaal het merk van de toekomst. Zelfrijdende auto's, robots, AI en een lijpe fabriek die vooral klinkt alsof we al in 2040 leven. In Californië is er echter een nogal ouderwets probleem waar Tesla voorlopig niet vanaf komt: een grote rechtszaak over vermeend racisme op de werkvloer.

Fremont mag zich melden

De zaak draait om de enorme Tesla-fabriek in Fremont, Californië. Volgens de California Civil Rights Department zouden zwarte werknemers daar jarenlang de dupe zijn geweest van racisme. Denk aan schelden, graffiti en andere vormen van intimidatie. Ook wordt het merk beschuldigd dat zwarte werknemers gewoon minder betaald kregen en minder kans maakten op promotie, zo blijkt uit informatie van Reuters.

En daarmee wordt het verhaal een stuk serieuzer dan gewoon een paar incidenten op de werkvloer. De Californische instantie vindt namelijk dat er sprake was van een structureel probleem en dat sommige werknemers op basis van ras in bepaalde functies terechtkwamen. Zwarte werknemers zouden daarbij relatief vaak op de laagst betaalde en minst aantrekkelijke plekken zijn beland.

Dat zijn trouwens de beschuldigingen van de staat, geen vastgestelde feiten. Tesla ontkent de beschuldigingen natuurlijk en stelt dat discriminatie absoluut niet wordt getolereerd. Volgens het bedrijf zijn werknemers die zich schuldig maken aan wangedrag ontslagen.

Dit dossier is allesbehalve nieuw

Zoals sommige van jullie vast weten is dit verhaal natuurlijk niet nieuw. De betreffende rechtszaak werd in 2022 aangespannen, maar de problemen rond rassendiscriminatie bij Tesla spelen al zo'n tien jaar. Ondertussen zijn er ook tientallen individuele rechtszaken en een afzonderlijke zaak van de Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission.

Tesla krijgt nu dus niet zomaar een boze ex-werknemer tegenover zich. De California Civil Rights Department gooit nu dus het hele bedrijf voor de bus. Ook is er bij deze zaak geen jury aanwezig. Rechter Peter Borkon gaat zelf bepalen of Tesla de Californische burgerrechtenwet heeft overtreden.

En de rekening kan flink worden

Mocht Tesla deze zaak verliezen, dan kan dat financieel gezien natuurlijk best een dingetje worden. Californië kent bij dit soort zaken namelijk geen vaste bovengrens voor de schadevergoeding. De rekening kan dus flink in de miljoenen lopen.

En die angst is ook volledig terecht. Tesla heeft namelijk al eerder ervaren dat zo'n zaak behoorlijk in de papieren kan lopen. Een voormalige werknemer kreeg aanvankelijk 137 miljoen dollar, omgerekend zo'n 119 miljoen euro, toegewezen. Een rechter vond dat bedrag later blijkbaar wat enthousiast en schroefde de schadevergoeding flink terug.

De huidige rechtszaak loopt naar verwachting tot eind oktober.

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