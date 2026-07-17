Tesla-concurrent van Volkswagen lijkt wel héél erg op Model 3

Als Volkswagen aankondigt dat er flink in hun gamma gesneden gaat worden, ben je natuurlijk retebenieuwd welke modellen dit de kop gaat kosten. Dat konden we je eerder melden met vooral de nadruk op onze markt, maar aan de overkant van de oceaan werd duidelijk dat Volkswagen de Jetta met pensioen stuurt. Deze Golf-sedan die het altijd beter deed in de VS dan de hatchback, kennen wij al sinds 2014 niet meer. In China is de auto bijzonder gepositioneerd, want Volkswagen stichtte Jetta als nieuw merk. Een nieuw model dat binnenkort debuteert lijkt zijn pijlen gericht te hebben op de Tesla Model 3. Misschien iets te letterlijk.

We hebben het er wel eens vaker over gehad, hoe Jetta ging van automodel naar automerk. Dat begon met een ander logo op welbekende auto's, maar begint nu toch een wat eigen identiteit te vormen. Tenminste, een poging tot. Via het MIIT lekken de eerste beelden van de middelgrote sedan van Jetta die de M6 gaat heten. Bij die naam denk je wellicht aan een BMW-coupé door M aangepakt, maar als je het uiterlijk ziet denk je waarschijnlijk aan iets anders.

Tesla Model 3?

Aan de voorkant is namelijk wel heel veel Tesla Model 3 te herkennen in de Jetta M6. De vorm van de koplampen, de spitse neus, het ontbreken van een grille en de 'kieuwen' zoals je die dan weer ziet op de Model 3 Performance. Dat zou in principe geen ramp zijn, ware het niet dat de Jetta M6 een directe concurrent moet worden van de Tesla Model 3, wat ook verklaart dat eigenlijk het hele greenhouse ook heel erg Model 3-achtig voelt. Dan voelt het wat ongemakkelijk om een wel héél gelijkwaardige auto te hebben.

Aan de achterkant van de Jetta M6 iets minder overlap met de Tesla Model 3, om een ietwat generieke lichtbalk annex zwart vlak tussen de achterlichten toe te voegen. Hier zie je ook de tekst Jetta uitgeschreven staan. Niet geheel onbelangrijk, het lijkt erop dat deze Jetta iets heel anders moet worden dan een Volkswagen. Het moet zijn eigen ding worden, zeg maar.

Specs

De volledige specs van de Jetta M6 zijn nog niet onthuld. Wel een voorlopig vermogenscijfer, die komt uit op 154 pk voor de basisversie en 197 pk voor de topversie. Het lijkt om een enkele motor op de vooras te gaan. De accupakketten zijn nog niet onthuld, wel dat het een CALB-pakket wordt ontwikkeld door Volkswagen-FAW. Dat is natuurlijk de joint venture verantwoordelijk voor de Jetta M6.

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