Zo gaan de eerste ritjes met de Tesla Cybercab

De Tesla Cybercab rijdt inmiddels écht rond in Austin en daarmee is officieel een prachtig nieuw hoofdstuk in het robotaxi-verhaal begonnen. Geen vervelende bestuurder voorin, geen stuur om aan vast te houden en ook geen pedalen om door te bodem te trappen. Klinkt allemaal lekker futuristisch, totdat je bedenkt dat er dus ook niemand aanwezig is om passagiers een beetje in het gareel te houden.

De eerste ritjes zijn veelbelovend

Tesla gaf donderdag tijdens een exclusief evenement de eerste fans de kans om een ritje te maken met de volledig autonome Cybercab. De tweezitter reed door het drukke Austin zonder dat er ook maar iemand hoefde in te grijpen. Dat alleen maakt natuurlijk al indruk maar het leverde uiteraard ook nodige enthousiaste reacties op.

Sawyer Merritt, een bekende Tesla-fan, omschreef zijn eerste volledige rit als een succes en vond dat de auto alles perfect deed. Ook andere passagiers waren behoorlijk onder de indruk.

Nic Cruz Patane ging zelfs nog een stap verder en noemde de Cybercab zelfs een ‘living room on wheels’. Hij reed ongeveer 7,6 kilometer in een halfuur en betaalde daarvoor 9,62 dollar, omgerekend ongeveer 8,20 euro.

Dat klinkt als best een prima deal voor een privéritje door Austin. Al waren de tarieven en wachttijden tijdens de eerste ritten niet lager dan bij Uber.

Geen chauffeur betekent ook geen politieagent

En daar komen we bij een nogal praktisch probleem. Wie ervoor zorgt dat de auto rijdt, is inmiddels duidelijk. Wie ervoor zorgt dat de passagiers zich gedragen, wat minder.

Een van de eerste YouTube-video's laat dat prachtig zien. Een passagier besluit tijdens de rit lekker zijn blote voeten op de passagiersstoel en zelfs het dashboard te leggen. Natuurlijk niemand die zegt dat hij dat misschien niet moet doen. Geen chauffeur die vriendelijk vraagt of meneer zijn voeten even ergens anders wil parkeren.

Dat is misschien wel een van de minder futuristische kanten van robotaxi's. Want hij kan nog zo toekomstgericht zijn, het blijft gewoon een ding waar een hoop mensen gebruik van gaan maken. En sommige mensen kennen gewoon geen fatsoen.

De Cybercab tegen de rest

Technisch gezien lijkt de eerste praktijkervaring in Austin in ieder geval behoorlijk positief. De Cybercab weet (gelukkig) voetgangers te ontwijken, maakt zelfstandig bochten en rijdt zelfs door regen. Brandon Kokes vond de auto zo goed dat hij beweerde dat de Cybercab betere bochten maakt dan een Uber-chauffeur.

Uiteraard wordt de concurrentie er ook nog even bij gehaald. Volgens Kokes ziet een Waymo er naast de Cybercab inmiddels zelfs een beetje knullig uit. Begrijpelijk maar het ligt wel een klein beetje anders, want Waymo gebruikt inderdaad ook volledig autonome voertuigen, maar daarin zit nog gewoon een stuur.

Tesla heeft inmiddels 45 Cybercabs geregistreerd in Texas en wil de auto's binnen een beperkt gebied in Austin aanbieden. Daarmee begint de echte test pas. Want een robotaxi die zelfstandig door de stad rijdt is hartstikke leuk. Een robotaxi waarin mensen zich een beetje normaal gedragen is blijkbaar de volgende uitdaging.

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