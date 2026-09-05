Een Tesla als trouwauto is nu een serieus ding

Een Tesla als trouwauto? Ik ben me nog voorstellen om er eentje te gebruiken als rouwauto . Je merkt er toch niks van. Maar de mooiste dag van je leven spenderen in een Tesla Cybertruck? Mhaw.

Toch bestaat er inmiddels een bedrijf die de Tesla Cybertruck beschikbaar stelt als officieuze trouwauto. Het is natuurlijk niet zomaar een Cybertruck, ze hebben er wat bijzonders van gemaakt. De auto is aangekleed met traditionele Indiase truckkunst. Apart is het wel.

De basis is nog altijd de bekende Tesla Cybertruck. Roestvrij staal, hoekige lijnen en een ontwerp dat eruitziet alsof iemand met een liniaal een pickup heeft getekend. Gewoon een lelijk ding zeg maar. Alleen is het standaard uiterlijk hier compleet verdwenen onder een explosie van kleuren en patronen.

Cybertruck met een flinke dosis India

De inspiratie komt van de kleurrijke versieringen die je op traditionele Indiase vrachtwagens ziet. Op de Cybertruck staan onder meer pauwen, olifanten en lotusbloemen. Ook de tekst ‘Dekho Magar Pyar Se’ is prominent aanwezig. Vrij vertaald betekent dat zoiets als ‘kijk, maar met liefde’ en het wordt in deze context gebruikt als een soort ‘niet jaloers worden’. Jaloersheid is denk ik het laatste wat in me opkomt bij het kijken naar een Tesla Cybertruck, maar goed.

De auto wordt geëxploiteerd door My Desi Truck, dat zich richt op evenementen in en rond Washington D.C. en de Amerikaanse staten Maryland en Virginia. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je dit gevaarte hier tegenkomt. Kan ook niet echt, want op gele platen is een Cybertruck nog altijd niet toegestaan. Misschien maar goed ook.

Voor 1.200 dollar heb je hem vier uur

Wie denkt dat zo’n versierde Cybertruck alleen voor de allerrijkste bruidsparen is, komt bedrogen uit. Alhoewel, goedkoop is het natuurlijk niet. Een stilstaande showauto begint bij 600 dollar, terwijl je voor een vier uur durend baraat-pakket minimaal 1.200 dollar moet neertellen. Het valt allemaal mee. Ik bedoel, een beetje bruiloft kost toch al duizenden euro’s. Dan kan dit er ook nog wel bij.

Het kan nog gekker, als je wil. Voor 2.200 dollar krijg je een pakket inclusief dj en geluidsinstallatie. Daarmee verandert de Tesla dus niet alleen in een trouwauto, maar ook nog eens in een rijdende feestlocatie.

Wij slaan even over Maar mocht je op zoek zijn naar een Tesla Cybertruck trouwauto, met heel toevallig een Indiase insteek. Je weet waar je moet zijn.

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