Tesla-eigenaar eindigt in de cel na poging tot varen met Cybertruck

Als er een ding inmiddels overduidelijk moet zijn, dan is het wel dat niemand, maar dan ook niemand, Elon Musk op z'n blauwe ogen kan vertrouwen. Bijna geen enkele belofte die hij maakt, komt hij na en dat kan er blijkbaar ook toe leiden dat je een nachtje achter de tralies kan verdwijnen.

Ziet eruit als een boot, is het niet

Nog voordat de Tesla Cybertruck aan het niet zo heel grote publiek werd geleverd, beweerde CEO Elon Musk van Tesla dat de auto korte afstanden zou kunnen varen. De gigantisch zware EV zou iets als 'Boat Mode' moeten krijgen. Maar dat werd later afgezwakt naar 'Wade Mode' waarmee de SUV in water tot zo'n 80 centimeter diep zou kunnen rijden. Maar ook dat blijkt niet in alle gevallen waar.

Daar kwam een overmoedige Cybertruck-eigenaar in Texas achter toen hij zijn truck in 'Wade Mode' zette en Grapevine Lake in reed. Al snel werd duidelijk dat de elektrische vierwieler niet zo waterdicht was als gehoopt en gaf hij de geest. De politie moest ter plekke komen om de auto uit het water te hijsen. Iets wat even in beslag nam.

Straight to jail

De lokale dienders waren dan ook niet zo gecharmeerd van de acties van de Tesla-eigenaar en arresteerden hem. Later kreeg hij een flinke lading boetes, waaronder het besturen van een voertuig in een afgesloten deel van het park en een zo'n beetje alles waar ze hem nog meer op konden pakken, zoals het niet hebben van de juiste veiligheidsvereisten.