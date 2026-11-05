Elon Musk heeft niet zijn zin gekregen en Tesla krijgt nu klappen

Hét nieuws van deze week is natuurlijk de klinkende zege van de Democraten bij de midterms. Dit is niet alleen slecht nieuws voor Donald Trump, maar ook voor ons aller favoriete auto-CEO, Elon Musk.

Musk is niet meer zulke dikke matties met Trump als in het verleden, maar vergis je niet: hij heeft nog steeds zijn uiterste best gedaan om de verkiezingen te beslechten in het voordeel van Trump en co. Elon Musk reageerde op X “Helaas werkten mijn verkiezingsbeïnvloedende ruimtelasers deze keer niet,” maar wat hij bedoelde was: mijn geld.

400 miljoen

Musk heeft namelijk een slordige 400 miljoen euro uitgegeven om de campagne te sponsoren. Nog nooit heeft een politieke buitenstaander zoveel geld uitgegeven aan een Amerikaanse verkiezingscampagne. Maar helaas: het heeft niet mogen baten. Zelfs in Texas – waar Tesla haar thuisbasis heeft en Elon Musk het meeste had uitgegeven – wonnen de Democraten. Het lijkt erop dat de inmenging eerder averechts heeft gewerkt. De slogan van de Democratische kandidaat (‘Texas is not for sale’) was ook een middelvinger richting Musk.

Elon Musk is dus onlosmakelijk verbonden aan de Republikeinse partij en daarom heeft de verkiezingsuitslag ook impact op Tesla. Het aandeel kelderde gisteren met 5 procent op de beurs. Dit tegen de trend in: over de gehele linie werden er gisteren juist flinke winsten gemaakt op Wall Street. Uitzonderingen waren Tesla en SpaceX. Hm, wat hadden die bedrijven ook alweer gemeen…?

Foto credit: Gage Skidmore

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