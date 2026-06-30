Tesla Flex is in Nederland: dit houdt het in

"In de jongerentaal betekent het opscheppen met spullen of prestaties, of wordt het gebruikt als synoniem voor cool. Daarnaast is het een afkorting van flexibel en de benaming voor een haakse slijptol". Dat is volgens AI de betekenis van het woord ‘flex’. Bij Tesla betekent het weer iets heel anders.

Zonder enig persbericht of andere hoempapa dropt Tesla het nieuwe 'Flex' online in Nederland. Het is een manier om je nieuwe Tesla af te betalen aan het merk. De financieringsoptie is een soort lening gemixt met een vleugje private lease, maar dan net even anders.

Tesla Flex biedt lagere maandelijkse betalingen dan een gewone lening en geeft daarnaast een gegarandeerde restwaarde. Aan het einde van je leerovereenkomst heb je daardoor volgens Tesla meer flexibiliteit (vandaar dus Flex). Dat is met name voor Tesla belangrijk, want met de overspoeling Model 3's op de tweedehandsmarkt daalden de restwaardes van deze auto's zo ver, dat potentiële klanten voorzichter zijn geworden voordat ze een Tesla aanschaffen. Het wegnemen van deze zorg kan dus de benodigde zekerheid bieden om mensen toch over de streep te trekken.

Na afloop van de Flex-termijn, geeft Tesla drie opties: 1: doorgaan met het proces en de auto inruilen voor een nieuwe. 2: de Tesla voor het gegarandeerde restbedrag overnemen. En 3: de auto inleveren, waarmee de rest van het schuldbedrag wordt ingelost en Tesla Flex wordt beëindigt.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus niet om een lease-model, maar puur om een lening die via Tesla loopt. Onderhoud en andere overige kosten komen nog voor rekening van degene die voor Flex kiest.

Voorbeeld van Tesla Flex

Ga je bijvoorbeeld voor een Model Y-instapper, dan betaal je 10.750 euro aan en 329 euro per maand. Je kunt het aan te betalen bedrag en daarmee ook het maandbedrag naar wens aanpassen. Vervolgens heb je een contract van minimaal 24 maanden en maximaal 60 maanden. De geschatte restwaarde aan het einde van je contract weet je nu ook al: 18.395 euro terwijl de aanschafprijs 40.990 euro is. Het kan natuurlijk ook voor de Model 3. Dan betaal je tenminste 7.600 euro aan en is het maandbedrag 299 euro.

De optie is er alleen voor privé-rijders. Daarnaast kun je een Tesla kopen door direct het bedrag over te maken, een private lease of huur aan te gaan. Ondernemers kunnen ook nog een financial of operational lease vastleggen. Zou het voor jou interessant zijn? En nee, we krijgen niet betaald om hierover te berichten…

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Bron: Tesla