Tesla FSD leert eindelijk iets wat jij al op je achttiende kon

Tesla belooft ons al jaren auto's die zelf de hele wereld over kunnen scheuren, terwijl Elon Musk ondertussen vooral bezig is raketten naar Mars te sturen. Maar blijkbaar ligt de grootste technologische uitdaging gewoon hier op aarde. In het asfalt. Tesla FSD moet namelijk eindelijk leren om kuilen te ontwijken. Een functie die Musk al in 2019 beloofde. Dus nog heel even geduld.

Tesla ontdekt dat wegen gaten hebben

Elon Musk heeft op X laten weten dat Tesla's Full Self-Driving binnenkort kuilen moet kunnen ontwijken. Of, zoals Tesla het zelf zou noemen: een revolutionaire stap richting volledig autonoom rijden. Super. Doen jullie ook nog wat aan die spoorwegovergangen?

Deze belofte is natuurlijk allesbehalve nieuw. Musk kondigde al in april 2019 aan dat Tesla's auto's uiteindelijk gaten in het wegdek zouden herkennen en vermijden. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en is er nog steeds niks veranderd.

Klein dingetje. Blijkbaar is een kuil herkennen voor een computer lastiger dan het klinkt. Een camera moet namelijk niet alleen constateren dat er iets vreemds op het asfalt zit, maar ook bepalen hoe diep het gat is en of uitwijken überhaupt veilig kan. Anders slingert je Tesla straks keihard de andere rijbaan op om een putje ter grootte van een soepkom te ontwijken. Niet ideaal.

Maar toch blijft het grappig dat Tesla al jarenlang werkt aan een systeem dat ooit volledig zelfstandig moet kunnen rijden, terwijl een gemiddelde automobilist met drie rijlessen achter de rug al snapt dat je niet in gaten moet rijden.

‘Soon’, dus ergens tussen morgen en 2033

Als Tesla het hele feestje daadwerkelijk voor elkaar krijgt, is pothole avoidance natuurlijk een nuttige functie. Minder harde klappen betekent minder kans op beschadigde banden, kromme velgen en een klapperend onderstel. Ook voor passagiers is het natuurlijk prettig. Zeker wanneer Tesla zijn plannen met robotaxi's verder uitrolt.

Wanneer Tesla de functie precies uitbrengt? Ja, dat weet natuurlijk niemand. Musk gebruikte uiteraard het magische woord ‘soon’. Tesla-volgers weten inmiddels wat dit begrip betekent. Misschien krijgen FSD-gebruikers de functie binnenkort wel gewoon via een OTA-update. Misschien moet er eerst nog een paar jaar aan worden gesleuteld. Misschien ontwijkt Tesla FSD straks eindelijk een kuil, maar besluit het systeem vervolgens een spoorwegovergang als interessante shortcut te gebruiken. Je weet het nooit.

Laten we vooral positief blijven. Na zeven jaar heeft Tesla in ieder geval ontdekt dat de weg niet overal vlak is.

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