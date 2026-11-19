Het interieur van een Tesla Model Y is al behoorlijk basic. Je hebt een stuur, een scherm en that’s it. Minimalistischer kan bijna niet, zou je zeggen. Toch wel: Tesla is van plan om ook het stuur te verwijderen.

Dit komt niet helemaal als een verrassing, als je het dashboard van een Cybercab wel eens hebt gezien. Dat bestaat uit een groot scherm en verder helemaal niks. Geen stuur dus, en ook geen pedalen. In noodgevallen moet de auto bestuurd worden via het touchscreen.

Autonoom met het hele gezin

Elon Musk – die opeens geen MAGA-aanhanger meer is, maar dat terzijde – ontvouwde deze plannen tijdens de New York Times DealBook Summit. De interviewer vroeg of Tesla in de toekomst alleen nog maar Cybercabs gaat bouwen, aangezien Elon Musk daar heel erg op focust.

Het nadeel van de Cybercab is dat deze maar twee stoelen heeft. Dat is voor 90% van de ritten genoeg, volgens Elon Musk, maar het is soms toch handig als je meer dan twee mensen kunt vervoeren. Daarom wil Musk ook een autonome auto voor het hele gezin. En dat wordt een Model Y zonder stuur.

Zoals jullie weten wordt de Tesla Model Y momenteel al gebruikt als Robotaxi, maar die auto’s hebben nog gewoon een stuur en pedalen. Toch wel handig, zou je denken. Maar kennelijk wil Elon Musk per se autonome auto’s zonder stuur en pedalen. Want dat is zó 2024…

Model Y mét stuur

Maak je geen zorgen: voorlopig kun je ook nog een Model Y mét stuur kopen. Tesla zou wel gek zijn als ze daarmee stoppen, want de Model Y verkoopt nog als een razende. Het is dit jaar wederom de bestverkochte elektrische auto van Nederland en sterker nog, de bestverkochte elektrische auto ter wereld. Zelfs op de Chinese markt verkoopt de Model Y meer dan welke EV ook.

Via: Inside EV