FSD is de toekomst, en daar werk je maar aan mee, zegt Tesla

10 miljoen actieve Full Self-Driving (FSD) gebruikers. Dat heeft CEO Elon Musk van Tesla in het vizier en daarvoor moet iedereen alle zeilen bijzetten. Ook klanten.

En dat betekent dat elke FSD-er op de planeet nu niet langer ongestoord de aandacht op de weg kan houden om op te letten of alles wel goed gaat. Of tenminste, het lukt totdat het een keer fout gaat en er ingegrepen moet worden. Als dat gebeurt, dan wordt Tesla heel hardnekkig met de vraag waarom je die actie eigenlijk deed. Er verschijnt een melding in beeld met die vraag en wat antwoorden die geselecteerd kunnen worden. Het punt is dat die niet verdwijnt tot je antwoord geeft, iets wat vroeger wel het geval was.

Meer data is niet altijd beter

De actie van Tesla om de aandacht van de bestuurder te vragen en een antwoord op de vraag te vereisen, is heel eenvoudig te verklaren. De automaker wil weten waarom je ingreep, zodat het kan begrijpen wat de auto eigenlijk precies fout deed. Het is een simpele manier om de trainingsdata die het bedrijf binnenkrijgt te verreiken met broodnodige context. Iets wat voorheen blijkbaar niet al te vaak gebeurde.

Het is voor Musk en de zijnen nu vele malen belangrijker geworden om data van hoge kwaliteit binnen te krijgen. FSD doet met regelmaat dingen fout, maar leren ervan is lastig als er niet duidelijk is wat er nu precies fout ging. En dit zijn vaak de uitzonderlijkere situaties waar de auto's mee te maken krijgen, waarbij ingegrepen wordt. Alleen met waardevolle context kunnen deze 'edge cases', zoals ze genoemd worden, verminderd worden.

1.000 miljard dollar

En dat moet langzaam maar zeker leiden tot een beter werkende en uiteindelijk echt zelfrijdende Tesla. Belangrijk voor Musk, want dat verhoogt de aantrekkingskracht van de software en daarmee ook de auto waarin het werkt. En alleen daarmee komt hij tot die 10 miljoen actieve gebruikers en zijn bonus van 1.000 miljard dollar.

Het is ook daarom dat Musk serieus ingaat op de klachten van veel FSD-kopers die erachter kwamen dat de software enkel op de nieuwste modellen werkt, terwijl ze beloofd waren dat FSD op alle modellen zou moeten werken. Maar dat is een heel ander verhaal...